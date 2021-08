Manu Sánchez vuelve a Osasuna

Manu Sánchez, durante un entrenamiento el pasado mes de julio. EFE / ATLÉTICO DE MADRID/Archivo

Pamplona, 17 ago (EFE).- El lateral izquierdo del Atlético de Madrid Manu Sánchez regresa a Osasuna para formar parte de la plantilla rojilla durante esta temporada tras un curso en el que encandiló a la afición navarra con grandes actuaciones.

El jugador formará parte del equipo hasta el 30 de junio de 2022 en una operación que no incluye opción de compra y que sirve para reforzar una posición que a día de hoy está compuesta por Juan Cruz y Cote.

Sánchez llegó a Pamplona en enero de 2021 hasta el final de temporada. Su rendimiento fue muy bueno. Disputó 18 partidos con 8 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Aportó cinco asistencias y se convirtió en un futbolista muy importante para el equipo. Además, su comportamiento ejemplar le llevó a ganarse el respeto y cariño del vestuario.

El canterano rojiblanco será presentado el jueves en compañía del director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez.

Jagoba Arrasate no lo tendrá nada fácil a la hora de elegir una pieza para el costado izquierdo. Cote, lesionado actualmente, dejó muy buenas sensaciones durante la pretemporada, mientras que Juan Cruz, falto de continuidad, no fue titular en el entreno liguero ante el Espanyol en beneficio de un Rubén García que se ganó la confianza del entrenador. EFE

