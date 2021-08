Las monarcas Tigres vencen a San Luis y hacen récord de 26 juegos sin perder

Katty Martínez (imagen), artillera felina, marcó tres goles en el duelo, su segundo triplete del torneo, el primero lo logró en la fecha tres en el 8-1 sobre Necaxa. Comparte el liderato de goleo individual con Alicia Cervantes del Guadalajara con siete tantos, cada una. EFE/ Miguel Sierra./Archivo

México, 16 ago (EFE).- Las campeonas Tigres impusieron este lunes una marca de 26 partidos sin perder en la liga femenina mexicana al golear por 5-1 al San Luis en la quinta jornada del Apertura 2021.

El récord anterior de 25 juegos sin caer también pertenecía a las felinas. Las Tigres no pierde desde la jornada dos del Clausura 2021.

En el San Luis, filial del Atlético de Madrid en México, debutaron las españolas Beatriz Parra, delantera, y Marta Perarnau, defensa. Parra jugó los 90 minutos; Perarnau ingresó en el 65.

La delantera brasileña Stefanny Ferrer no vio acción con las Tigres por un esguince en el tobillo izquierdo que sufrió el domingo.

Katty Martínez, artillera felina, marcó tres goles en el duelo, su segundo triplete del torneo, el primero lo logró en la fecha tres en el 8-1 sobre Necaxa. Comparte el liderato de goleo individual con Alicia Cervantes del Guadalajara con siete tantos, cada una.

Tras cinco jornadas del Apertura 2021 las Tigres son líderes invictos con 15 puntos, el Guadalajara y el Monterrey le siguen con 13, el América les persigue con 12 unidades.

También este lunes el América, dirigido por el inglés Craig Harrington, venció por 0-2 de visitante al Pachuca, equipo en el que debutó como entrenador Jaime Correa en lugar de la española Antonia Is, quien dejó la dirección técnica por problemas familiares.

La estadounidense Stephanie Ribero tuvo buen desempeño para las Águilas con par de tiros que pegaron en el poste, en el primer tiempo, y en el travesaño, en el segundo lapso; jugó 79 minutos.

El Tijuana venció a domicilio por 1-2 a Pumas. La estadounidense Angelina Hix tuvo discreta actuación para el equipo visitante, salió de cambio en el minuto 79; y Santos igualó a 2-2 con el Atlas.

La fecha cinco inició el viernes con el empate a 1-1 entre el Querétaro y el León.

La guardameta colombiana Vanessa Córdoba, del Querétaro, jugó los 90 minutos, no pudo hacer nada para evitar el gol del empate. Por el León, la centrocampista panameña Marta Cox ingresó de cambio en el minuto 61, aunque no generó ninguna opción de peligro.

También el viernes, el Monterrey venció a domicilio por 3-0 al Mazatlán.

El sábado el Toluca igualó 1-1 con el Juárez FC.

El domingo el Guadalajara goleó 6-0 al Necaxa y el Puebla venció 3-0 al Cruz Azul con dos goles de la brasileña Verónica Martins, quien entró en el minuto 61 en su debut en la Liga femenina mexicana. Por La Máquina, la costarricense Michelle Montero ingresó en el minuto 66.EFE

