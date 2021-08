La ONG Foro Penal denuncia que en Venezuela hay 266 "presos políticos"

Fotografía tomada el pasado 21 de mayo en la que se registró al presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero (i), junto al director de la organización, Gonzalo Himiob, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 17 ago (EFE).- La ONG de Venezuela Foro Penal denunció este martes que en el país hay 266 ciudadanos detenidos a los que consideran "presos políticos", dos menos que el reporte del pasado 10 de agosto.

"Al día de hoy, en el Foro Penal, registramos 266 presos políticos en Venezuela. Además, 9.410 personas se mantienen sujetas a procesos penales arbitrarios, por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares", explicó el director de la organización, Gonzalo Himiob, en su cuenta de Twitter.

También detalló que, por género, de los 266, 251 son hombres, 15 son mujeres y un adolescente.

Además, del total de detenidos, 132 son civiles y 134 son militares.

La ONG aseguró que, desde 2014, se han registrado 15.742 detenciones por motivos políticos en la nación caribeña.

"El Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 12.000 detenidos, hoy excarcelados, y a otras víctimas de violaciones a sus derechos humanos", agregó.

El pasado 21 de mayo, el Foro Penal pidió que se evite utilizar a estos detenidos como "piezas de negociación" tras el anuncio de diálogo que propuso la oposición y que empezó el pasado viernes en México con el Gobierno venezolano.

El presidente de la ONG, Alfredo Romero, defendió la negociación como una vía para resolver los problemas que atraviesa Venezuela, pero destacó que los "presos políticos" no pueden ser utilizados como piezas para el beneficio de las partes.

Una de las detenciones más destacadas recientemente fue la del exdiputado opositor Freddy Guevara, quien fue capturado a comienzos de julio pasado, acusado de estar supuestamente involucrado con grupos paramilitares. La oposición lo calificó como un "preso político".

Guevara fue liberado este domingo en la noche, dos días después del inicio del diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición.

"No tengo claridad de cuáles son las medidas (...) no tengo claro cuáles son las limitaciones", aseguró al salir de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

El presidente Maduro dijo, en una rueda de prensa el lunes, que si el exdiputado es convocado por la oposición para unirse a la negociación será "bienvenido", aunque no confirmó si su liberación fue producto del diálogo.