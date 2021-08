La argentina Bravo firma con Pachuca y dice que fútbol mexicano es tentador

La centrocampista del Rayo Vallecano, Ruth Bravo (i).EFE/ Alejandro García/Archivo

Pachuca (México), 16 ago (EFE).- La argentina Ruth Bravo afirmó que la liga femenina mexicana se ha vuelto tan seductora que no pudo resistirse para firmar como refuerzo del Pachuca para el Apertura 2021.

"La liga mexicana se ha vuelto tentadora, la competencia ha crecido mucho, es una liga que atrae para aprender y disfrutar mucho del fútbol y yo no me pude resistir para venir al Pachuca", afirmó la centrocampista en su presentación.

Bravo, 29 años, llega procedente del Rayo Vallecano de la Liga de España, país en el que también jugó para el Deportivo Tacón de la segunda división. En Argentina vistió las camisetas de Boca Juniors en 2018 y Estudiantes de la Plata en 2015.

Ruth Bravo, quien portará la playera con el número 28 y será la primera extranjera del Pachuca, reconoció estar asombrada con las instalaciones de su nuevo equipo.

"Estoy Sorprendida por el club, porque pocos países cuentan con estas instalaciones e infraestructura. La Liga ha crecido demasiado y todos los equipos apuestan por esta rama, eso hace más competitiva la liga", puntualizó.

La nacida en Salta presume haber sido seleccionada en la Copa del Mundo de Francia 2019.

Bravo se definió como una futbolista que mete la pierna fuerte cuando es necesario.

"Soy una jugadora de carácter, de las que si pasa la pelota no pasa el jugador; me muero por jugar y siempre voy a darlo todo siempre. Entrego el corazón en cada partido".

La centrocampista confesó que conocía el trabajo de la entrenadora española Antonia Is, quien dejó la dirección técnica el miércoles pasado por problemas familiares, pero que ya conversó con Jaime Correa el nuevo estratega.

"Ya hablé con el técnico, estoy a su disposición; sé que acaba de llegar y espero ayudar con mi fútbol a lo que el equipo necesita".

Alan Calleja, director deportivo del Pachuca femenino subrayó en la presentación que hay grandes expectativas en lo que Ruth Bravo le puede dar al Pachuca.

"Estamos emocionados por la presentación de Ruth. Ha jugado en Argentina, España, en selección y es nuestra primera extranjera. Por el tiempo que la hemos conocido sabemos que es más que una jugadora, es un gran ser humano", mencionó el directivo. EFE

as/gb/ga