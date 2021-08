Kang In Lee se incorpora a los entrenamientos con su futuro en el aire

El centrocampista coreano del Valencia, Kang-In Lee (d). EFE/Manuel Bruque/Archivo

Paterna (Valencia), 17 ago (EFE).- El jugador surcoreano Kang In Lee se ha incorporado a los entrenamientos del Valencia tras regresar el lunes a España después de participar en los Juegos Olímpicos, aunque su futuro en la entidad valencianista sigue en el aire.

El centrocampista asiático, que acaba contrato el próximo 30 de junio, no ha aceptado las ofertas de renovación del club, por lo que el Valencia le busca una salida para evitar que el futbolista se vaya gratis el próximo verano y además dejar libre una ficha de extracomunitario para los posibles refuerzos que puedan llegar antes del cierre del mercado.

A pesar de que el club había depositado muchas esperanzas en el canterano, que fue elegido el mejor jugador del último Mundial sub20, lo cierto es que Kang In no ha terminado de explotar sus cualidades, por lo que no se ha llegado a ganar la titularidad con ninguno de los últimos técnicos que han pasado por el banquillo valencianista.

Con su incorporación al grupo, el entrenador Pepe Bordalás ya cuenta con todos sus efectivos para afrontar la segunda jornada de laLIga frente al Granada el próximo sábado. EFE

