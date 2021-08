Japón extiende la emergencia sanitaria al 12 de septiembre y amplía a más zonas

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Tokio, 17 ago (EFE).- El Gobierno de Japón decidió hoy extender hasta el 12 de septiembre el estado de emergencia por covid-19 vigente en Tokio y otras urbes, e incluir a otras siete prefecturas por la presión hospitalaria ante el aumento de los contagios.

La situación de la propagación de la covid-19 en Japón "se está volviendo más grave" por la variante delta, dijo el primer ministro nipón, Yohishide Suga, al hacer el anuncio tras una reunión con los expertos que asesoran al Ejecutivo sobre la gestión de la pandemia.

Suga comparecerá en las próximas horas en una rueda de prensa en la que ofrecerá más detalles sobre la emergencia sanitaria, que estará en pie durante los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre y en los que no habrá público en ninguna competición por esta situación.

Estaba previsto que el estado de emergencia, el cuarto declarado en el país en julio y que actualmente cubre a Tokio, las prefecturas colindantes de Chiba, Saitama y Kanagawa, y las de Osaka (oeste) y Okinawa (sudoeste), finalizara el 31 de agosto, pero las autoridades han decidido extenderlo para intentar frenar las infecciones.

Con el objetivo, además, de fortalecer la atención médica que se está resintiendo en más regiones, las autoridades decidieron extender la emergencia sanitaria a las prefecturas de Ibaraki, Tochigi y Gunma, circundantes al área metropolitana capitalina; y las de Shizuoka (centro), Kioto, Hyogo (oeste) y Fukuoka (sudoeste).

De este modo, 13 de las 47 prefecturas del país estarán cubiertas por el estado de emergencia, mientras que en otras diez se elevará el nivel de alerta, sin llegar al máximo escalón dentro del sistema japonés, aunque supondrá la adopción de ciertas medidas anticovid en un total de dieciséis prefecturas.

La medida se produce en medio de la peor ola en el archipiélago desde que comenzara la pandemia, con las infecciones aumentando rápidamente y en niveles récord que superaron por primera vez las 20.000 infecciones a nivel nacional la semana pasada.

El número de pacientes de covid graves, aquellos que están en unidades de cuidados intensivos o con respiradores o soporte vital, marcó un máximo de 1.646 el lunes por quinto día consecutivo.

Las principales medidas bajo el estado de emergencia en Japón contemplan la reducción del horario comercial de establecimientos como restaurantes, bares o karaokes, a los que además se les pide que no sirvan bebidas alcohólicas para evitar reuniones prolongadas que los expertos consideran un factor de riesgo.

Las medidas, no obstante, son de cumplimiento voluntario y varían en función de las autoridades locales, que también han pedido reducir los desplazamientos y salidas no imprescindibles de una población cada vez más cansada y menos cumplidora por la persistencia de la pandemia.