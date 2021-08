Inflación modera entusiasmo de estadounidenses sobre la economía

(Bloomberg) -- Si hubiera una sola palabra que capte lo que sienten los estadounidenses sobre su economía a medida que el segundo verano en pandemia llega a su fin, posiblemente sería: “¡bah!”.Los consumidores estadounidenses consideraron que los dos años previos a la pandemia de covid-19 tuvieron cosas bastante buenas. Durante aproximadamente un año a partir de marzo de 2020, conocieron lo que era una mala economía cuando la experimentaron.

Pero desde hace varios meses, los datos de las encuestas sugieren que la opinión pública no está muy segura de qué pensar sobre la recuperación, con una división más o menos uniforme entre puntos de vista positivos y negativos.

Según los estándares globales, Estados Unidos se ha recuperado rápidamente. Pero a medida que continúan llegando datos sobre la recuperación, hay mucho que respalda la sospecha de que el vaso todavía está medio vacío.

Los siguientes gráficos ayudan a explicar por qué los estadounidenses aún no tienen claro lo impresionados que deberían estar.

Los trabajos están volviendo...

La economía ha estado creando puestos de trabajo a un ritmo rápido. En lo que va de año, el mercado laboral ha aumentado a un promedio de alrededor de 617.000 empleos mensuales.

Si bien el número total de estadounidenses que está trabajando aún está más de 5 millones por debajo de los niveles de 2019, hay trabajo disponible. El número de posiciones abiertas aumentó a un récord de más de 10 millones en junio.

...pero la fuerza laboral se ha reducido

Muchos empleadores dicen que tienen problemas para cubrir esos puestos, incluso con la tasa de desempleo aún relativamente alta.

Eso apunta a una gran interrogante en torno a la recuperación. Ya sea por jubilaciones anticipadas, dificultades para encontrar cuidado infantil o problemas de salud mental, muchos estadounidenses han abandonado la fuerza laboral.

Es posible que se estén sumando factores geográficos al desajuste porque muchos estadounidenses se mudaron durante la pandemia, por lo que es factible que los trabajadores no estén en los lugares donde hay trabajos disponibles.

Más de la mitad de los desempleados han estado sin trabajo durante 15 semanas o más y, en promedio, las personas tardan 29,5 semanas en encontrar un trabajo, incluso con todas esas vacantes.

Los precios subieron...

La inflación ha superado el 5% durante los últimos dos meses, el nivel más alto en más de una década, y existe un gran debate sobre si se trata de un problema “transitorio”.

Gran parte del aumento ha sido impulsado por cuellos de botella de la cadena de suministro causados por la rápida reapertura de la economía, como la escasez de semiconductores que ha disparado los precios de los vehículos. Esos factores debieran desvanecerse con el tiempo.

No obstante, el aumento de los precios de productos básicos como los alimentos y la gasolina está afectando los presupuestos familiares, y la presión podría empeorar si hay un fuerte aumento en los precios del alquiler de viviendas, como sugieren algunos indicadores.

Los ingresos han aumentado...

Incluso después de ajustarlos por la mayor tasa de inflación, los ingresos de los hogares se han mantenido por encima de sus niveles previos a que el covid-19 golpeara por primera vez a EE.UU., una de las estadísticas económicas más sorprendentes del período.

Eso se debe a los pagos de estímulo sin precedentes del Gobierno (responsables de los picos más grandes en el gráfico anterior) y a los beneficios de desempleo mejorados.

Estos últimos expirarán el próximo mes, y otros programas de apoyo por la pandemia también se están eliminando, lo que dejará a los estadounidenses más dependientes de sus ingresos laborales.

...pero la mayoría de los salarios, no

Millones de estadounidenses, especialmente en el extremo inferior de la escala salarial, han recibido un aumento como resultado de la pandemia. En su prisa por reabrir, las empresas han estado ofreciendo salarios más altos, bonificaciones únicas o ambos.

El problema es que, en conjunto y en la mayoría de las industrias, los salarios no han aumentado tanto como los precios al consumidor, lo que significa que incluso si los pagos parecen superiores, compran menos cosas. La industria del ocio y la hostelería, un importante empleador de trabajadores con salarios más bajos, es una excepción importante.

Los próximos meses podrían ser una prueba clave de si los trabajadores tienen suficiente influencia para asegurar aumentos salariales que superen los aumentos en el costo de la vida.

La perspectiva es mixta...

La propagación de nuevas variantes del covid-19 causó en agosto un deterioro de la confianza del consumidor y en las expectativas para el futuro cercano. Medido durante un período de tres meses para suavizar la volatilidad, el índice sugiere que los estadounidenses están lejos de recuperar su optimismo sobre la economía previo a la pandemia.

...pero podría ser mucho peor

Incluso una economía “¡bah!” se ve bastante bien cuando se ve desde el exterior.

El producto interno bruto ya ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia. Y en su proyección más reciente, el Fondo Monetario Internacional revisó su perspectiva de crecimiento para EE.UU. fuertemente al alza, lo que ilustra que la economía más grande del mundo se ha recuperado más que sus pares de naciones desarrolladas (la mayoría de los países de mercados emergentes se han quedado aún más atrás.)

Nota Original:Inflation Tempers Americans’ Enthusiasm About Red-Hot Economy

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.