Gema López, muy tranquila, zanja de un plumazo su 'gran mentira'

MADRID, 17 (CHANCE)



Después de 'desnudar' a Anabel Pantoja y analizar cómo es realmente la sobrina de Isabel Pantoja, 'Sálvame' se ha propuesto destapar "la gran mentira de Gema López". Demostrando que no hay colaboradores intocables, el programa presentado por Paz Padilla ha desvelado a través de varios testigos y fuentes anónimas que la periodista habría pactado durante varios veranos sus portadas en bañador durante sus tradicionales vacaciones en Palma de Mallorca.



Y es que, según apuntan diferentes paparazzis, la colaboradora - que siempre se ha mostrado muy discreta con su intimidad y ha intentado mantener su vida privada al margen de su trabajo - es consciente del interés que despierta en las revistas y, en su afán por salir favorecida en traje de baño, habría pactado 'falsos robados' con algunos fotógrafos, encargándose incluso de seleccionar las imágenes que finalmente saldrían publicadas y presuntamente cobrando en alguna ocasión por ello.



Una información que, casi sin pestañear y denunciando que es un "plan orquestado" para ponerla en el punto de mira, Gema ha negado tajantemente sin perder la calma. "Que cuenten lo que quieran, estoy súper tranquila. De hecho, nunca lo hago, y este año he subido el posado yo a las redes. Y no se me ha ofrecido hacer fotos y, posteriormente, elegirla. No lo he hecho porque no me siento cómoda. Es mentira", ha asegurado la colaboradora, desvelando que este verano los paparazzi la han seguido incluso por las calles de Mallorca, cuando antaño simplemente buscaban el codiciado bañador. "Entiendo el trabajo de los paparazzi, pero no voy a posar", ha añadido, negando además que ella misma sea la encargada de elegir qué imagénes se publicarán en las revistas y mucho menos que haya cobrado por ello.



Tras el programa y a pesar de haber vivido las que quizás hayan sido sus horas más complicadas desde que trabaja en 'Sálvame', Gema se ha mostrado de lo más sonriente ante nuestras cámaras y ha confesado que "estoy fenomenal". Confirmando que no le afectan los rumores que intentan destrozar su imagen y comentando irónica que no ha pactado su portada en bañador en Mallorca - "posado dice...", ha exclamado un poco molesta - ha hecho suyo el dicho de 'a palabras necias oídos sordos' y ha evitado dar más bombo a los que aseguran que ha negociado y sacado provecho económico a las fotografías en traje de baño que han salido publicadas en portada de la revista 'Semana' hace tan solo unos días.



Además, Gema se ha mostrado muy crítica con Rosa Benito y ha dejado claro que 'Sálvame' no fue quien destrozó su matrimonio con Amador Mohedano. "La causa fueron ellos. Había una brecha que poco a poco se fue haciendo más grande y luego nosotros le dimos salsa a la carne", ha afirmado, confesando que no entiende por qué el hermano de Rocío Jurado confiesa ahora que sigue enamorado de su exmujer: "No entiendo su actitud. Yo creo que cuando el daño se hace y pasa el tiempo es muy difícil reconstruir".