Fútbol.- La AFE emprenderá acciones legales si el Rayo Vallecano no da de alta en la Seguridad Social a sus jugadoras

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) advirtió este martes al Rayo Vallecano con emprender acciones legales contra el club si no da de alta de forma inmediata a las jugadoras del equipo femenino en la Seguridad Social.



La AFE señaló que este martes por la mañana intentó, "sin éxito", reunirse de forma "urgente con el Rayo Vallecano para solucionar la grave situación que están padeciendo las futbolistas de la primera plantilla del club madrileño".



"A la vista de la situación, AFE ha enviado un burofax a Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, en el que subraya la gravedad de la situación, con las futbolistas sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, instando al club a mantener de inmediato una reunión para subsanar esta situación de absoluta irregularidad", subrayó el sindicato.



Este aseguró que ha dejado "claro" en este burofax de "la situación de precariedad laboral en el caso de sufrir una lesión, etc..." en el que se encuentran actualmente las futbolistas franjirrojas y que el Rayo Vallecano "está incumpliendo lo establecido en el Convenio Colectivo".



"A partir de este momento, AFE llevará a cabo las acciones legales que considere necesarias y oportunas para defender los legítimos derechos de las futbolistas. Las jugadoras están en permanente contacto con AFE, su único interlocutor en este asunto, y ambas partes acometerán de la mano las actuaciones oportunas para que sus derechos como trabajadoras sean respetados", recalcó.



El sindicato que preside David Aganzo lamentó "el trato discriminatorio" del club con las futbolistas "en relación a sus compañeros". "Una praxis que esperemos quede en evidencia ante la obligación que cualquier empresa u organismo tiene de no discriminar a sus trabajadores/as como se contempla en el Plan de Igualdad de exigencias recientes en el RD 901/2020", sentenció.