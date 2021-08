Excarcelado opositor venezolano Guevara está dispuesto a unirse a diálogos con gobierno de Maduro

CARACAS, 17 ago (Reuters) - El recién excarcelado opositor venezolano, Freddy Guevara, dijo el martes que está dispuesto a participar en las negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero aún espera la decisión de los partidos de oposición.

Guevara, de 35 años y un cercano colaborador del líder opositor Juan Guaidó, fue liberado el domingo después de pasar un mes en prisión por cargos de terrorismo luego de una ola de violencia pandillera en Caracas, acusaciones que él y otros líderes de la oposición describieron como fabricadas.

"Sé los cargos que me imputaron, pero no sé la razón real por la cual me metieron preso, ni tampoco sé la razón real por la cual me sacaron", dijo Guevara a Reuters en su residencia en el este de la capital venezolana.

El mismo día de su detención el 12 de julio, la Fiscalía dijo en un comunicado que Guevara fue aprehendido por "su vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano" y que le serían imputados los delitos de terrorismo, atentando contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria.

Aunque Guevara debe presentarse ante los tribunales cada 30 días, no tiene prohibición para salir del país, en un proceso judicial que sigue adelante, dijo su abogado Omar Mora Tosta durante la entrevista con el opositor.

Maduro señaló el lunes que si Guevara "es convocado como delegado de la plataforma unitaria de (la oposición de) Venezuela a México, nosotros diríamos bienvenido Freddy Guevara al diálogo en México".

Las negociaciones se iniciaron el 13 de agosto en la capital mexicana.

Tras abandonar la prisión "salgo a reforzar y a respaldar la política que ha decidido la unidad que es impulsar un proceso de negociación que nos lleve a una solución para Venezuela. Desde qué espacio, desde qué rol y cómo, lo definiremos con los compañeros", agregó Guevara.

"Estoy absolutamente dispuesto, como he estado siempre, a hacer todo lo que haya que hacer. Si he estado dispuesto asumir posiciones de riesgo, también estoy dispuesto a asumir posiciones de entendimiento", agregó Guevara.

Las negociaciones, en la que cada delegación puede tener nueve enviados, tiene el apoyo de más de una docena de países, incluidos Noruega, Rusia y Países Bajos.

Maduro dice que el proceso debería conducir a un levantamiento de las sanciones de Estados Unidos sobre la nación sudamericana, que el gobierno dice que son la causa de la crisis económica del país.

Mientras, los líderes de la oposición buscan aumentar la ayuda humanitaria, incluidas las vacunas COVID-19, la liberación de activistas antigubernamentales encarcelados así como garantías y condiciones justas para las elecciones de noviembre para gobernadores y alcaldes.

(Reporte de Vivian Sequera. Edición Mayela Armas y Rodrigo Charme)