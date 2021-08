Eva González, muy seria, viaja a Madrid para arropar a Cayetano tras su última cogida

09-07-2021 Eva González EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



El pasado domingo Cayetano Rivera toreaba en Guijuelo pero, lejos de convertirse en la tarde soñada, el diestro sufría una dolorosa cogida de un toro que, posteriormente, indultaba. ¿Cómo resultado? Dos costillas rotas y un traslado de urgencia a Madrid para someterse a un estudio radiológico y determinar el alcance de su lesión en plena temporada taurina y con varios compromisos en las próximas semanas.



Su mujer, Eva González, recibía la noticia en Cádiz, donde se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones con su hijo Cayetano, su madre y su hermana, a quienes está muy unida. Rápidamente, y a pesar de que pudo hablar telefónicamente con su pareja y éste le transmitió que estaba bien - dentro de los dolores lógicos que supone una rotura de costillas tras el revolcón de un toro - la modelo no dudó en interrumpir su descanso para poner rumbo a Madrid para arropar al diestro en estos complicados momentos.



Tal y como os mostramos en las siguientes imágenes, Eva llegaba a la madrileña estación de Atocha a primera hora de este lunes y, visiblemente preocupada y sin dejar de hablar por teléfono (imaginamos que con Cayetano) decidía tomar un café para coger fuerzas antes de reencontrarse con su marido. Sin gota de maquillaje pero tan espectacular como siempre, la presentadora de 'La Voz' lució un look cómodo y, demostrando su naturalidad, no dudó en rebuscar con interés todos los céntimos que tenía en su monedero para pagar la consumición.