España.- La juez envía a juicio a Íñigo Errejón por un presunto delito leve de lesiones

30-06-2021 El líder de Más País, Íñigo Errejón, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 30 de junio de 2021, en Madrid, (España). Este pleno, que se produce pocas horas después del encuentro que el presidente del Gobierno ha mantenido con el presidente de la Generalitat de Cataluña, gira en torno a la respuesta del Ejecutivo central sobre su decisión de indultar a los condenados por el proceso independentista catalán. El presidente del Gobierno justifica su decisión tan sólo un día después de que el Tribunal de Cuentas haya ordenado a 40 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña abonar 5,4 millones de euros para depurar su responsabilidad contable por los presuntos fondos ilegales utilizados en la red exterior entre 2011 y 2017. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, Margarita Valcarce, ha acordado enviar a juicio al líder y diputado de Más País Íñigo Errejón por un presunto delito leve de lesiones contra un vecino de Lavapiés.



La magistrada ha decidido transformar el procedimiento de una presunta agresión con lesiones a un presunto delito leve de lesiones, por lo que el dirigente va directamente a juicio, según ha adelantado OK Diario y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.



La vista contra Errejón se celebrará en los juzgados de Plaza de Castilla en una fecha que aún está por determinar, ya que al ser un delito leve no se ve afectado el aforamiento que goza en calidad de diputado del Congreso.



La decisión de la juez tiene lugar tres meses y medio después de que el vecino de 67 años presentara denuncia ante la Comisaría Centro de Madrid. El hombre aseguró a las autoridades policiales que Errejón le propinó una patada que ha tenido consecuencias en su salud, en concreto, en la hernia inguinal que dice tener por un cáncer de colon.



JUICIO RÁPIDO



En el marco de las pesquisas, la magistrada tomó declaración al denunciante y a uno de los testigos. Fuentes presentes en el interrogatorio aseguraron a Europa Press que ambos ratificaron la declaración que prestaron en sede policial.



Asimismo, la titular del juzgado llegó a dirigirse al Congreso para pedir que acreditara la condición de diputado de Errejón y reclamó a la Policía Científica que realizara un análisis "exhaustivo" de las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad que grabaron la presunta agresión del dirigente al vecino de Lavapiés.



Ahora que ha acordado transformar el procedimiento a un delito leve lesiones, la magistrada no tiene la obligación de elevar exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue a Errejón en calidad de aforado, dado que según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal este tipo de delitos se puede juzgar a través de los denominados juicios rápidos.



ERREJÓN NIEGA LAS ACUSACIONES



Durante una rueda de prensa en el Congreso tras conocerse la denuncia, el diputado de Más País negó haber agredido al vecino de Lavapiés.



"La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera", dijo Errejón tras reconocer que el denunciante, junto a otras personas, se le acercó aquella noche para pedirle una foto y le "comenzaron a gritar" y a insultarle.