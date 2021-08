Empresarios paraguayos presentan una denuncia ante la Fiscalía por los cortes de rutas

Los gremios productores y exportadores se oponen a la ley de fletes que reclaman los transportistas y ninguna de las partes ha logrado llegar a acuerdos desde que comenzaron los paros de camioneros a comienzos de mes. EFE/Andrés Cristaldo/Archivo

Asunción, 17 ago (EFE).- La Unión Industrial Paraguaya (UIP) presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía por los cortes de rutas que mantienen los transportistas del país desde principios de mes, como medida de presión para la aprobación en el Congreso de la ley de fletes.

El presidente de la UIP, Enrique Duarte, expuso este martes a los medios que los hechos punibles denunciados son extorsión, extorsión agravada, coacción, coacción grave, intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y perturbación a la paz pública.

"Lo que condenamos, lo que nos parece fuera de lugar es la forma de reclamar. Nosotros no podemos reclamar, no podemos tratar de buscar soluciones a los inconvenientes que tenemos afectando al derecho de otro, violando derechos constitucionales", expresó Duarte en una conferencia de prensa.

Los gremios productores y exportadores se oponen a la ley de fletes que reclaman los transportistas y ninguna de las partes ha logrado llegar a acuerdos desde que comenzaron los paros de camioneros a comienzos de mes.

Duarte pidió "cordura" a los camioneros y los instó a buscar "soluciones a través del diálogo".

Hace dos semanas, el Ejecutivo convocó una mesa de negociación con ambas partes de la que los empresarios se levantaron al día siguiente de iniciar las conversaciones, sin llegar a ningún acuerdo.

El presidente de la UIP explicó este martes que su condición para participar en la mesa era "el libre tránsito de personas y mercancías".

Como el corte en las rutas se mantuvo, empresarios y agroexportadores se levantaron de la mesa de diálogo "porque, de entrada, no se cumplían las garantías".

Tras varias semanas de paro, la UIP acordó presentar la denuncia ante el Ministerio Público, "en principio contra personas innominadas o indeterminadas, sin perjuicio de ampliar la instancia penal en cuanto a hechos y circunstancias".

"Creímos que lo más sensato, desde la dirigencia gremial, es ejercer este tipo de acciones. No va personalizado contra ninguno, pero está denunciado en su forma general, de tal manera que la Fiscalía, a través de la ley y los preceptos legales, pueda actuar, llegar a las consecuencias y castigar", agregó Duarte.

En la conferencia de prensa, también intervino el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborosky, que advirtió de posibles aumentos de precio en la canasta básica si se mantiene el paro.

"Si esto continúa así, se va a ir agravando. Yo no quiero hacer futurología y decir que va a haber desabastecimiento, porque sería irresponsable, pero sí se va a ir agravando cada vez más", manifestó a los medios.

Sborosky se dirigió a los camioneros para decirles que cerrar rutas es dar en "la tecla equivocada" y les pidió "sentarse a conversar".

Desde principios de mes, más de 100 camiones permanecen parados en uno de los carriles de la Costanera de Asunción, a lo que se suman paros en otras rutas del país, como medida de protesta para que el Congreso saque adelante la ley de flete.

El presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, acudió este lunes al Congreso, junto con otros compañeros, para reunirse con el titular de la Cámara Alta, el oficialista Óscar Salomón.

El Senado convocó la semana pasada una sesión extraordinaria para su tratamiento, pero se acordó su vuelta a comisiones para su estudio después de que el Poder Ejecutivo creara ese mismo día, por decreto, el Comité Técnico del Transporte Terrestre de Cargas para definir el coste operativo referencial para el servicio de fletes de granos y aceites de origen vegetal.