Embiid renueva por 4 años con los Sixers a cambio de 196 millones de dólares

Embiid (c), de 27 años, se comprometió con los Sixers hasta la temporada 2026-2027. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Filadelfia (EE.UU.), 17 ago (EFE).- El pívot camerunés Joel Embiid cerró este martes un nuevo contrato con los Sixers de Filadelfia por cuatro años que le garantizarán 196 millones de dólares.

Los de Filadelfia publicaron hoy una fotografía de Embiid y el propietario del equipo Josh Harris firmando el contrato con el anuncio: "@joelembiid no se va a ninguna parte".

Embiid, de 27 años, se comprometió con los Sixers hasta la temporada 2026-2027.

Incluyendo su contrato actual y la extensión del mismo, el de Yaundé ganará un total de 261 millones de dolares hasta el final del curso 2026-2027.

El segundo en la votación del Jugador Más Valioso de la NBA la pasada temporada y cuatro veces All-Star formó parte del segundo equipo de la NBA con promedios de 28,5 puntos y 10,6 rebotes en 51 partidos de temporada regular en 2020-2021.

El nuevo contrato incluye una opción de jugador para el último año, pero no las mismas disposiciones que protegen a los Sixers en caso de una lesión catastrófica en la espalda o los pies de Embiid, como el acuerdo de cinco años y 147,7 millones que firmaron en 2017.

Desde la temporada 2017-2018, Embiid ha evitado el tipo de lesiones que paralizaron el comienzo de su carrera.

El tramo más largo de partidos que Embiid se perdió en una temporada fueron los 11 encuentros que no pudo disputar la pasada primavera debido a un hematoma en un hueso en la rodilla izquierda.

Embiid sufrió un desgarro en su menisco derecho durante los playoffs de esta temporada, pero se perdió solo un partido y no necesitó cirugía después de la temporada, de acuerdo a la información oficial ofrecida por la liga sobre las lesiones de los jugadores y sus bajas en la competición de liga.

La extensión de Embiid comenzará en 2023-2024 y se basa en un límite salarial proyectado de 124,95 millones para esa temporada.

El camerunés ha pasado toda su carrera con los Sixers desde que fue seleccionado en el tercer puesto del sorteo universitario de 2014.