EE.UU. congela cerca de US$9.500M de activos de Afganistán

(Bloomberg) -- Estados Unidos congeló cerca de US$9.500 millones en activos que pertenecen al banco central afgano y detuvo los envíos de efectivo a la nación, al tiempo que intenta evitar que el Gobierno liderado por los talibanes tenga acceso al dinero, confirmó el martes un funcionario de la Administración.

El funcionario indicó que los activos del banco central que el Gobierno afgano tenga en EE.UU. no estarán disponibles para los talibanes, que permanecen en la lista de designación de sanciones del Departamento del Tesoro.

Ajmal Ahmady, presidente interino del Da Afghan Bank (DAB), el banco central de la nación, tuiteó el lunes que se había enterado que se detendrían los envíos de dólares, en tanto que EE.UU. intentaría bloquear cualquier esfuerzo de los talibanes para obtener acceso a los fondos. DAB tiene US$9.500 millones en activos, una parte considerable de estos está en cuentas con la Reserva Federal de Nueva York e instituciones financieras con sede en EE.UU.

Las sanciones estadounidenses a los talibanes significan que no pueden acceder a fondos. La gran mayoría de los activos de DAB no se encuentran actualmente en Afganistán, según dos personas familiarizadas con el asunto.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. declinó hacer comentarios.

Nota Original:U.S. Freezes Nearly $9.5 Billion Afghanistan Central Bank Assets

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.