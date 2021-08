Ecuador aplicará hasta fin de mes únicamente las primeras dosis de Cansino

Una mujer recibe la vacuna CanSino contra el coronavirus covid-19. EFE/Luis Villalobos/Archivo

Quito, 17 ago (EFE).- La ministra ecuatoriana de Salud, Ximena Garzón, anunció que desde este martes y hasta fin de mes se aplicará en el país únicamente la monodosis de la vacuna china Cansino a quienes lo deseen y no hayan recibido ninguna dosis contra la covid-19.

"A partir del día de hoy y hasta el 31 de agosto se darán primeras dosis a las personas que quieran recibir Cansino, que es una vacuna monodosis", dijo en una rueda de prensa.

A quienes deseen recibir Pfizer, Sinovac o AstraZeneca como primeras dosis podrán acceder a ellas a partir de la primera semana de septiembre, añadió la funcionaria.

Hasta el momento, se han aplicado en Ecuador más de 14,7 millones de dosis, de las cuales algo más de 2.300 son Cansino.

La mayor parte de dosis corresponde a las vacunas de Sinovac, seguidas por las de Pfizer y AstraZeneca.

Según Garzón, este martes inició un plan piloto de vacunación en la penitenciaria del Litoral, donde se está colocando la monodosis Cansino, con la previsión de colocar 3.000 dosis diarias.

Comentó que quince días después de haberse cumplido la meta fijada de vacunar a 9 millones de personas, en los primeros cien días de Gobierno, se tomarán muestras aleatorias para determinar los niveles de inmunoglobulinas que se han desarrollado a nivel comunitario.

Con ello, analizarán si se requiere aplicar una tercera dosis, dijo, al recordar que en el exterior ya se ha determinado que quienes tienen alguna inmunodeficiencia deberán recibir un refuerzo.

Quienes padecen alguna enfermedad inmunitaria en Ecuador recibirán el refuerzo tres meses después de haberse aplicado la segunda dosis.

NEGOCIACIONES CON RUSIA

Garzón dijo que avanza el convenio con Rusia para crear en Ecuador una fábrica de inmunobiológicos, vacunas y fármacos.

"Hemos adelantado, estamos haciendo ya una hoja de ruta (...) están avanzando bastante bien estas conversaciones con Rusia para la implementación de una fábrica de biológicos en el país", sostuvo.

Asimismo, aseguró que "están bien" las negociaciones para la adquisición de la vacuna Sputnik, pero "no existe todavía una fecha determinada para la llegada de la Sputnik al país, pero siempre estamos abiertos y dispuestos a que, cuando tengan capacidad de producción y entrega a nuestro país, con gusto traeremos la vacuna", indicó.

Recordó que el lunes llegaron 101.760 vacunas donadas por el Gobierno de España y en los próximos días llegarán dosis, también de AstraZeneca, donadas por Canadá.

Este martes llegarán vacunas de Pfizer, en tanto que el 21 de agosto arribarán dos millones de vacunas de Sinovac, señaló.

CARNÉ DE VACUNACIÓN

Garzón dijo que el llamado "pasaporte de vacunación" en Ecuador es un "apoyo solidario de las empresas privadas para motivar a la población a que se vacune. Con eso van a tener descuentos y otros beneficios" y es al contrario de lo que ocurre en otros países.

"Nosotros no estamos sancionando a las personas por no recibir su vacuna. Somos un Gobierno, un Ministerio respetuoso de las decisiones, de la voluntad de los ciudadanos", recalcó, al señalar que gracias a la vacunación se puede reactivar la economía y descongestionar las casas de salud.

Pero subrayó que el Gobierno no requiere el carné de vacunación para ningún trámite y que las decisiones que se adopten para requerirlo serán individuales.

Recordó que hay países que sí lo solicitan y por ello muchos ciudadanos lo están exigiendo para poder viajar.

Y ante el reclamo de la ciudadanía, Garzón reconoció que "hay un desfase en la producción de los certificados de vacunación" por lo que hay "un millón de carnés atrasados", ante lo cual han pedido el apoyo de otras entidades para desarrollar plataformas más efectivas y rápidas para emitirlos.