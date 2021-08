Disney anuncia la fecha de estreno del espectáculo del Cirque du Soleil

Fotografía cedida por Disney que muestra un momento del show "Drawn of Life" del Circo del Sol. EFE/Matt Beard/Disney

Miami, 17 ago (EFE).- La compañía Walt Disney anunció este martes que el espectáculo familiar "Drawn to Life" del Cirque du Soleil se estrenará el próximo 18 de noviembre en el complejo Walt Disney World Resort, en Florida (EE.UU.), después de más de un año de "espera", como dijo la empresa recreativa en un comunicado.

El show tenía previsto su estreno en marzo del año pasado, pero la pandemia de la covid-19 obligó a posponer la puesta en marcha de esta "carta de amor al arte de la animación de Walt Disney", como lo definió Daniel Lamarre, presidente y director ejecutivo de Cirque du Soleil Entertainment Group.

"Estamos ansiosos por presentar al público esta hermosa y tan esperada creación", dijo Lamarre sobre el espectáculo que se presentará en Disney Springs y es producto de una colaboración entre la afamada compañía de arte acrobático con Walt Disney Animation Studios y Walt Disney Imagineering.

Escrita y dirigida por Michel Laprise, la trama llevada con apoyo de diez actos acrobáticos gira en torno a Julie, una niña que descubre que su padre animador de Disney dejó un trabajo inacabado, tras lo cual se embarca en una búsqueda plagada de sus recuerdos de infancia de Disney.

"Con su combinación de animación de Disney y actuaciones impresionantes, 'Drawn to Life' es una gran adición a la línea de entretenimiento de Disney Springs y es perfecta para todas las edades", dijo Jeff Vahle, presidente de Walt Disney World Resort.

Un total de 64 artistas internacionales componen el elenco de "Drawn to Life", el espectáculo número 50 del Cirque du Soleil y que coincide con las celebraciones por el 50 aniversario de Walt Disney World Resort.

Los boletos de entrada se pondrán a la venta a partir de este 20 de agosto.