Desigualdad será un tema crucial en Jackson Hole, dice veterano

(Bloomberg) -- Lo que autoridades monetarias digan sobre la desigualdad económica en el simposio de Jackson Hole de este mes es potencialmente más importante para los inversionistas de bonos que cualquier comentario sobre la reducción del estímulo, según un veterano del mercado.

Steven Major, director de investigación de renta fija de HSBC Holdings Plc, dijo que las medidas para abordar la creciente brecha entre ricos y pobres podrían cambiar un factor clave detrás de décadas de ganancias en el mercado de bonos: que es más probable que los ricos inviertan su exceso de efectivo en bonos a que lo gasten.

Es un riesgo que muchos inversionistas parecen estar pasando por alto antes de la conferencia anual de banqueros centrales, argumenta Major, y señala que el tema oficial del evento de este año es “Política económica en una economía desigual”. Hasta ahora, el enfoque ha sido anticipar una posible reducción del ritmo de las compras de bonos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

“Los inversionistas deben asegurarse de no solo prestar atención a las conversaciones sobre la reducción del estímulo”, escribió Major en una nota del martes. “La creciente desigualdad económica es importante para los bonos porque es uno de los motores estructurales a largo plazo que ha contribuido a que las tasas sean tan bajas”.

El llamado de Major se produce en medio de un creciente escrutinio por parte de formuladores de políticas sobre cómo años de política monetaria ultraflexible inflaron los precios de los activos a niveles récord al tiempo que ampliaron las divisiones sociales. El índice de Gini, una medida de la desigualdad de ingresos, muestra que la brecha de riqueza entre ricos y pobres en EE.UU. está ahora cerca del nivel más alto desde que comenzaron los registros a fines de la década de 1960.

Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfrenta oposición de algunos progresistas que consideran que no transmite lo suficiente el impacto de la banca central en la distribución de los ingresos. El programa de compra de activos del Banco de Inglaterra también ha sido criticado por legisladores del Reino Unido por beneficiar a los ricos.

En este contexto, analistas de Deutsche Bank AG señalaron un aumento en las menciones de “desigualdad” en los discursos de banqueros centrales, un cambio frente a su enfoque anterior en la inflación. Los inversionistas también toman nota, en parte para cumplir con los parámetros ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG), pero también por el impacto de la igualdad en la rentabilidad del mercado.

