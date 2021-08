De viaje con una bicicleta eléctrica de gravel

ILUSTRACIÓN - La Grade es la primera bicicleta de gravel de la marca estadounidense GT, conocida por sus modelos de bicicletas BMX. Foto: Stefan Weissenborn/dpa

Las bicicletas de gravel están en auge. Las bicicletas eléctricas también. Era solo una cuestión de tiempo que apareciera la bicicleta eléctrica de gravel. Varios fabricantes ya electrificaron sus bicicletas para grava, desde Stevens y Bergamont pasando por Giant y Canyon hasta Cannondale, Husqarna o BMC. La mayoría de las bicicletas eléctricas de gravel circulan actualmente con potentes motores centrales de Bosch o Shimano, o apuestan por el accionamiento de Fazua, también ubicado en la parte central, y al que se le pueden extraer el motor y la batería. Es menor la variedad de bicicletas eléctricas de gravel con un motor discreto en la parte trasera, entre ellas la Grade Amp de la marca estadounidense GT Bicycles, en el mercado desde marzo. La finalidad: también en GT las bicicletas de gravel se venden como pan caliente. "Es la categoría que mejor nos funciona", dice Andreas Krajewski, de la sección de marketing. Ese tipo de bicicleta es casi tan veloz como una bicicleta de carrera y se ve igual de estilizada. Pero, gracias a sus neumáticos anchos, sirve también para caminos forestales o de grava, que son los que le dan nombre ("gravel" es la expresión en inglés para grava). Lo mismo vale para la Grade Amp, que de esta manera es apropiada tanto para un paseo vespertino de diversión como para el que quiere acortar distancia atravesando un parque en la ciudad, asegura Krajewski. El modelo también sirve para quienes hagan recorridos largos en bicicleta y quieran sujetar botellas y bolsos en el cuadro. Para Krajewski, el límite está allí donde empieza el territorio de las mountain bike: un sendero forestal se puede recorrer bien con la GT, pero si se vuelve más complejo, esta bici sin horquilla de suspensión ofrece poco confort. "No es una bicicleta para senderos de montaña". La técnica: la Grade Amp apenas se percibe como eléctrica. En el buje trasero se esconde un motor. Tampoco llama la atención el botón de encendido iluminado sobre el tubo superior, a través del cual también se pueden seleccionar sucesivamente con un doble click tres niveles de asistencia. Y nadie avertirá que en el tubo inferior se esconden celdas de batería, porque no es mucho más grueso que un tubo inferior convencional. Claro que sin algunos "ajustes" no sería posible camuflar motor y batería. Por razones de espacio, la capacidad de la batería es de 250 vatios hora, aproximadamente la mitad en comparación a los motores de de Bosch o Shimano. Además, la batería no se puede extraer fácilmente, el usuario debe recargar electricidad a través de una conexión de enchufe en la bicicleta. A cambio, la bicicleta es relativamente liviana con 13 kilos (tamaño M), se puede cargar fácil y, de esa manera, si hiciera falta, llevar hasta el siguiente enchufe. El motor del proveedor alemán de automóviles y bicicletas eléctricas Mahle (Ebikemotion X35+) no solo es discreto desde el punto de vista óptico. También el par máximo es, con 40 Nm, aproximadamente la mitad que en un motor central. Pero la fuerza es dirigida directamente a la rueda de tracción. No hay pérdida por fricción a través de la cadena, que así se desgasta más lentamente. La impresión de un ciclista: nada se mueve, nada golpetea. La Grade Amp es una bicicleta rígida, que se maneja directamente y así y todo se mantiene en su carril. El motor tracciona bien, pero luego se vuelve más discreto. Al menos en un terreno plano la aceleración se siente potente y directa. En la montaña rápidamente queda claro que la Grade no es una E-MTB, fuerte como un oso. Sus genes de bicicleta de carrera se reflejan más bien en la posición inclinada del asiento. Gracias a los neumáticos anchos, la GT apenas llega a dar bandazos en los agitados senderos boscosos. Si el suelo es duro, no hay dudas sobre su naturaleza: el duro marco de aluminio transmite los golpes casi sin amortiguar al ciclista. El confort solo mejora discretamente con la geometría especial del marco de la GT, con las vainas de asiento asentadas bien adelante en el tubo superior. Y eso que esta técnica de construcción debería darle al tubo del asiento claramante más flexibilidad hacia atrás, según el fabricante. El confort mejora más si se quita algo de aire de los neumáticos de 42 milímetros de ancho, que entonces también ofrecen una mejor tracción. Equipamiento, accesorios, periféricos: partes del grupo de gravel GRX de Shimano vienen montadas: interruptores, manivelas y plato llevan el logo GRX, al igual que mangos y asientos de los frenos de disco hidráulicos adelante y atrás. El cassette de 11 (11 a 42 dientes) proviene del grupo SLX diseñado para las all mountain bikes, la cadena es del proveedor taiwanés KMC. Lo que hace que esta bici eléctrica de gravel sea un pequeño talento polifacético son los muchos ojales extra. En el tubo superior se puede sujetar un bolso de marco a través de dos ojales. En los ojales de horquilla, portaequipajes Lowrider. Incluso en las vainas del asiento se pueden atornillar alforjas y soportes a la derecha y a la izquierda, con lo que ya no se interpone nada a la aventura. Se puede pedalear hasta con cuatro soportes para botellas en el marco. En el tubo del asiento, se puede montar una batería adicional de 208 vatios hora, que se puede cablear a través del conector de carga y que recarga la batería del motor en caso de necesidad. Así, la capacidad total aumenta a 458 vatios hora. Este llamado "range extender" pesa cerca de 1,65 kilos. Para el uso cotidiano, también se pueden añadir guardabarros, así como también una luz frontal a batería. Para disimular, la Grade Amp no dispone de un display en el manillar, como otras bicicletas eléctricas. Quien lo quiera, puede colocar con un soporte allí su teléfono móvil y utilizar la app gratuita "Ebikemotion". Esta se conecta vía Bluetooth con la electrónica de a bordo. Gratuitamente se muestran datos como velocidad, cadencia o nivel de carga de la batería. La Grade Amp se puede conseguir en cuatro tamaños de marco. También en la versión Grade Bold, con componentes más económicos y, por lo tanto, a un precio menor. La conclusión: se ahorra peso y se pierde autonomía, esa es la fórmula de la GT Grade Amp, que por eso es relativamente económica y se puede conducir sin mucho esfuerzo aún sin motor. Quien no necesite de un motor central potente y valore la versatilidad, se amigará pronto con el concepto de esta bici. dpa