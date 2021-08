Cristina Fernández respalda al presidente argentino tras escándalo por foto

El presidente de Argentina, Alberto Fernández (d), y la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, participan en un acto hoy, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Esteban Collazo

Buenos Aires, 17 ago (EFE).- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, salió este martes a respaldar al presidente Alberto Fernández tras el escándalo desatado por una foto del cumpleaños de la primera dama en los inicios de la pandemia y por la que la oposición impulsa un juicio político en plena campaña electoral.

"Alberto, tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso y no te enojes", dijo la vicepresidenta en un acto en la bonaerense isla Maciel en donde el Gobierno anunció la entrega de 20.000 viviendas.

Se trata del primer acto que la titular del Senado comparte con el jefe de Estado desde que el viernes pasado la escena política local se sacudiera con la publicación de fotos que muestran a una decena de personas, entre ellas Alberto Fernández, celebrando el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez.

Las fotos fueron tomadas en la residencia presidencial de Olivos, en la periferia de Buenos Aires, en julio de 2020, cuando en Argentina regía un decreto presidencial con duras restricciones sanitarias por la pandemia de la covid-19, entre ellas la prohibición de realizar reuniones sociales, bajo amenaza de ser sancionado.

Diputados de Juntos por el Cambio, el principal frente opositor, presentaron un proyecto de solicitud de juicio político contra Alberto Fernández, quien el mismo viernes lamentó la celebración del cumpleaños y admitió que "no debió haberse hecho".

El mandatario enfrenta en la Justicia una denuncia por la presunta violación de las restricciones sanitarias y por supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La denuncia fue presentada el 28 de julio pasado por dos militantes opositores cuando se difundió el registro de visitas a la residencia presidencial durante la estricta cuarentena que regía en 2020 y fue ampliada luego de que se filtraran las fotos del cumpleaños de la primera dama.

En un discurso con fuertes críticas a la oposición, Cristina Fernández dijo que las "equivocaciones" y las "transgresiones inclusive a normas que uno puede tener, se magnifican en el caso de los gobiernos populares y se exacerban para irritar y para indignar".

"Mientras tanto, se han ocultado, descarada y ostensiblemente, la entrega de un país, el endeudamiento sin límites", aseveró.

Cristina Fernández, que gobernó Argentina entre 2007 y 2015, comentó que "cualquiera" puede cometer "errores" o "fallas" y que "esto no significa ni disculpar, ni minimizar, ni querer banalizar".

EN CAMPAÑA

En el último día antes de las primarias del 12 de septiembre en el que la ley electoral permite hacer actos públicos susceptibles de promover la captación del voto, Alberto Fernández aseveró que solo los ciudadanos pueden juzgar su gestión.

"Si encuentran que alguna de las medidas que tomamos fue en perjuicio de ustedes, vengan y díganmelo. Ustedes, el pueblo, son los únicos moralmente habilitados para interpelarme", sostuvo.

En el acto de este martes, además de Cristina Fernández, también estuvieron otros importantes dirigentes del oficialismo, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado Máximo Kirchner.

También estuvieron presentes los principales candidatos del oficialismo en la provincia de Buenos Aires de cara a las primarias legislativas.

En esos comicios se definirán qué candidatos quedan habilitados para participar en las elecciones legislativas de noviembre, en las que se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado.