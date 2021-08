Costa Rica pierde por lesión a Bryan Ruiz para el amistoso ante El Salvador

En la imagen, el capitán de la selección de Costa Rica, Bryan Ruiz. EFE/Carlos Ramírez/Archivo

San José, 17 ago (EFE).- La selección de Costa Rica no podrá contar con su capitán Bryan Ruiz para el amistoso del próximo sábado ante su similar de El Salvador debido a una lesión, informó este martes la Federación Costarricense de Fútbol.

Ruiz, uno de los jugadores más experimentados del combinado tico, salió lesionado del partido de su club Alajuelense el pasado sábado contra el Herediano y el cuerpo médico del equipo confirmó que no podrá integrarse el miércoles al inicio de los entrenamientos de la selección.

El lugar de Ruiz lo tomará el joven Luis Ronaldo Araya, del Cartaginés.

La Federación informó que el extremo izquierdo del Herediano, Gerson Torres, también ha quedado fuera de la convocatoria debido a una lesión, y en su lugar ha sido llamado Rachid Chirino, del San Carlos.

Costa Rica enfrentará el sábado a El Salvador en el estadio Dignity Health Sports Park, situado en la ciudad de Carson, California (EE.UU).

El partido no se encuentra en una fecha oficial de la FIFA para partidos amistosos, por lo que Costa Rica no podrá contar con los futbolistas que militan en ligas internacionales, con la excepción del lateral izquierdo del Copenhague danés, Bryan Oviedo, quien sí ha sido llamado.

El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, ha dicho que el compromiso contra El Salvador le permitirá observar a jugadores de la liga local con el fin de conocer a más profundidad el material con el que cuenta para el arranque, en septiembre, del octogonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

En el inicio del octogonal eliminatorio, Costa Rica visitará a Panamá el 2 de septiembre y luego recibirá a México el 5, y a Jamaica el 8. Las siguientes tres jornadas se disputarán en octubre.

El octogonal concluirá en marzo de 2022 y otorgará tres boletos directos al Mundial y una repesca.