China critica la retirada de EEUU de Afganistán pero espera trabajo conjunto

El mensaje fue transmitido este lunes por el canciller chino, Wang Yi, al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una conversación telefónica entre ambos de la que las autoridades chinas dieron cuenta hoy. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY/Archivo

Pekín, 17 ago (EFE).- La "retirada apresurada" de las tropas estadounidenses de Afganistán ha tenido "un grave impacto negativo" en la coyuntura del país centroasiático, criticó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China a través de un comunicado emitido hoy, si bien se mostró "dispuesto" al diálogo para encauzar la situación.

Esa parte del mensaje fue transmitida este lunes por el canciller chino, Wang Yi, al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una conversación telefónica entre ambos de la que las autoridades chinas dieron cuenta hoy.

Según el texto, China se mostró "dispuesta a comunicarse y a dialogar con Estados Unidos para promover una aproximación suave a la cuestión afgana, para que no haya una nueva guerra civil, ni un desastre humanitario, y no se convierta en hervidero y refugio del terrorismo".

En esa misma línea, Wang indicó que Pekín intentará "animar a los afganos a establecer un país abierto de forma acorde a las condiciones nacionales y con una estructura política inclusiva".

Según Wang, "los hechos han demostrado nuevamente que es difícil afianzarse a través de la imposición mecánica de modelos extranjeros en países con una historia, una cultura y unas condiciones nacionales diferentes".

"Un régimen no puede aguantar sin el apoyo del pueblo", declaró el canciller chino, quien apuntó: "Solucionar problemas a la fuerza y por medios militares solo aumentará los problemas. Hay que reflexionar seriamente sobre esta enseñanza".

En cuanto a las relaciones entre ambos países -que quedaron muy deterioradas desde la presidencia de Donald Trump (2017-2021)-, China opinó que la manera correcta es "buscar una vía para que las dos grandes potencias coexistan de manera pacífica".

Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió un sucinto comunicado en el que indicó que Blinken y Wang "hablaron sobre los acontecimientos en Afganistán, incluida la situación de seguridad" y los esfuerzos de ambos países para asegurar la seguridad de sus respectivos ciudadanos.