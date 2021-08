Chayo Mohedano, al margen del fallido intento de reconquista de su padre, Amador, a su madre, Rosa Benito

09-09-2016 Tras tres días de celebración, Rocío Carrasco y Fidel salieron de la finca de Valdepalacios convertidos en marido y mujer y con una gran sonrisa en el rostro. Sin duda ha sido una de las bodas más esperadas de la temporada y es que todos los invitados coincidieron en asegurar que había sido una boda llena de sentimiento, amor y momentos especiales para los novios EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CHAYO MOHEDANO Y SU MARIDO/ JOSÉ RAMÓN HERNANDO



MADRID, 17 (CHANCE)



Completamente destrozado, Amador Mohedano confesaba públicamente hace unos días lo enamorado que seguía de su exmujer, Rosa Benito, y lo que la echaba de menos a su lado 8 años después de su separación. Un grito desesperado para intentar que la madre de sus hijos volviese con él en uno de los peores momentos de su vida que, lejos de hacerle ilusión, ha indignado profundamente a la colaboradora.



Asegurando que es mentira todo lo que ha declarado Amador sobre su amor en sus últimas intervenciones en programas como "Ya es mediodía" o "Sálvame" y reprochando a su exmarido que cuando ella estuvo mal él ni se preocupó porque por aquel entonces tenía otra pareja, Rosa ha cerrado la puerta totalmente a una posible reconciliación con el que ha sido el hombre de su vida y, muy enfadada, le ha pedido que por favor la deje en paz y deje de hablar de ella en televisión. Y es que, en una etapa de su vida en la que es muy feliz con lo que ha conseguido, la colaboradora tiene clarísimo que no va a volver con el hermano de Rocío Jurado, del que asegura tajante que ya no está enamorada.



Un culebrón en toda regla que ha dejado boquiabiertos a los telespectadores en el que no falta, como en toda telenovela, ni amor, ni despecho, ni desesperacón ni tampoco dolor por ambas partes. Pero... ¿Cómo se han tomado los 4 hijos de Amador y Rosa - Rosario, Fernando, Salvador y Amador - este desesperado intento de reconquista por parte de su padre hacia su madre, y la negativa de ésta a un posible acercamiento?



Ajena a los últimos avatares de sus padres en televisión, Chayo Mohedano intenta continuar con su día a día y, muy seria, prefiere no pronunciarse sobre el desesperado grito de su progenitor confesando lo enamorado que está de su exmujer. Acompañada de su hija Alejandra, la artista guarda un sepulcral silencio y deja claro, visiblemente molesta e intentando esquivar nuestras preguntas, que no va a decir nada sobre el intento de reconquista de su padre y el posterior y tajante rechazo de su madre.



