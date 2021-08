Biden planea campaña de vacunación de refuerzo para septiembre

(Bloomberg) -- El Gobierno de Estados Unidos está listo para ofrecer vacunas de refuerzo contra el coronavirus el próximo mes, a medida que el país enfrenta una nueva ola de infecciones a causa de la variante delta.

Representantes de la Administración Biden están finalizando los detalles de un plan que se espera recomiende vacunas de refuerzo ocho meses después de que las personas hayna recibido su segunda dosis, de acuerdo con dos personas familiarizadas con las deliberaciones que pidieron no ser identificadas. El plan aún no está concluido, pero el anuncio podría llegar tan pronto como esta semana, señalaron.

De adoptarse, el plan podría significar que las vacunas de refuerzo comenzarían a partir de septiembre. La propuesta estaría sujeta a la autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU., dijeron las personas.

La medida podría ralentizar el ritmo de las donaciones de vacunas estadounidenses en el extranjero, que hasta este mes se han visto impulsadas por dosis excedentes que ahora podrían retenerse para servir de refuerzos. Actualmente, casi 170 millones de estadounidenses se han vacunado, por lo tanto, podrían ser elegibles para recibir el refuerzo en los próximos meses.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido una moratoria sobre las vacunas de refuerzo contra el covid-19 hasta septiembre para permitir que los países más pobres se pongan al día con las tasas de vacunación.

El reciente aumento de casos ha provocado un avance relativamente pequeño en las vacunaciones, con un promedio de alrededor de 770.000 dosis diarias, frente a un promedio de alrededor de 500.000 el mes pasado.

Terceras dosis

Funcionarios de la Administración de Biden han dicho durante mucho tiempo que se estaban considerando la posibilidad de las vacunas de refuerzo, sin embargo, estas hasta ahora solo han sido autorizadas para personas inmunodeprimidas. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., dijo la semana pasada que los estadounidenses no deberían buscar un refuerzo hasta que sean elegibles.

La Administración planea ofrecer una tercera dosis de la vacuna de Pfizer Inc. o Moderna Inc., dependiendo de lo que el paciente haya recibido previamente, dijeron las personas. El plan fue informado anteriormente por el New York Times. La gran mayoría de las personas en EE.UU. recibieron vacunas de Pfizer o Moderna.

Nota Original:Biden Set to Urge Covid-19 Booster Shots Starting Next Month (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.