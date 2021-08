Afganistán.- Uganda dará asilo de manera temporal a unos 2.000 refugiados afganos

12-08-2021 Una familia afgana espera en Kabul a la espera de ser evacuada. POLITICA ASIA AFGANISTÁN INTERNACIONAL PAULA BRONSTEIN



KAMPALA, 17 (DPA/EP)



La ministra de Uganda para los Refugiados, Esther Anyakun, ha informado este martes de que aceptará una solicitud de Estados Unidos para dar asilo provisional a unos 2.000 refugiados afganos, antes de que puedan ser destinados a otro lugares



"Estados Unidos ha preguntado al Gobierno si podía estar en condiciones de acoger a los refugiados y hemos aceptamos. Son compromisos extraordinarios, ya que no teníamos un programa establecido para acoger a estas personas", ha contado Anyakun a la agencia DPA.



Anyakun ha dicho no estar segura de cuándo llegarán los primeros ciudadanos afganos, pero en cuanto tomen tierra recibirán tratamiento médico para descartar que hayan contraído el coronavirus, entrevistados, y alojados en un primero momento en hoteles cercanos al aeropuerto de Entebbe, en el sur de Uganda, antes de ser trasladados a campos de refugiados.



"No estarán aquí por mucho tiempo. Esto será como un centro de paso", ha dicho la ministra. Estos 2.000 afganos que se prevé lleguen en los próximos días se sumarán al millón y medio de refugiados procedentes de Sudán del Sur y República Democrática del Congo que Uganda ya acoge.



Además de Uganda, otros países como Albania y Kosovo ya han respondido a la petición de Estados Unidos de aceptar temporalmente las solicitudes de asilo de las miles de personas que se encuentran huyendo en los últimos días de Afganistán tras la llegada al poder de los talibán.