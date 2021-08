Afganistán.- Rusia ve gestos "positivos" de los talibán, aunque matiza que "no hay prisa" por reconocerlos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha considerado un gesto "positivo" por parte de los talibán su voluntad de "respetar" opiniones divergentes, aunque ha matizado que "no hay prisa" por parte de Moscú para reconocer el régimen que quieren instaurar los milicianos 20 años después del final del anterior.



Rusia mantiene abierta su Embajada en Kabul y, de hecho, no oculta sus contactos con los talibán, que habrían garantizado la seguridad del personal extranjero tras hacerse con el control de la capital afgana el pasado domingo. Los talibán figuran en la lista negra por terrorismo de Moscú, pero Lavrov ha sugerido que el talante ha cambiado.



"El hecho de que los talibán estén hablando y demostrando en la práctica su voluntad de respetar otras opiniones es una señal positiva", ha afirmado el jefe de la diplomacia rusa, que también ha aplaudido su voluntad de negociar una administración que cuenta con representantes de otros movimientos.



En este sentido, ha señalado que la "normalización" de la actual situación pasa por "un diálogo inclusivo" con todos los actores clave y ha dicho respaldar los llamamientos lanzados por el expresidente Hamid Karzai, que forma parte del grupo conformado para cubrir el vacío dejado tras la huída del actual mandatario, Ashraf Ghani.



Sobre la posibilidad de dotar a los talibán de algún tipo de reconocimiento, Lavrov ha descartado pasos por ahora. "No tenemos prisa por reconocerlos, al igual que todos los demás países", ha explicado, según informan las agencias oficiales rusas.