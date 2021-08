Afganistán.- Pakistán afirma que el reconocimiento del gobierno talibán en Afganistán será una "decisión regional"

01-01-1970 El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, en una foto de archivo. POLITICA CHIP SOMODEVILLA



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El ministro de Información de Pakistán, Fawad Chaudhry, ha asegurado este martes que el reconocimiento del gobierno talibán en Afganistán será una "decisión regional" y ha insistido en que el Gobierno paquistaní no tiene intención de tomar una "decisión unilateral" a este respecto.



Así lo ha comunicado en una rueda de prensa, celebrada tras la reunión este lunes del Comité de Seguridad Nacional (NSC) de Pakistán, que abordó la crisis en Afganistán y estuvo presidida por el primer ministro, Imran Jan.



El titular de la cartera de Información paquistaní ha insistido en que el país asiático es una parte "responsable" en la comunidad internacional y que sus decisiones no serán unilaterales, antes de subrayar que el Gobierno está "en contacto" con sus aliados de la región e internacionales y que decidirán su postura "consecuentemente".



Asimismo, Chaudhry ha aludido a la toma de Afganistán por parte de los talibán y ha señalado que el Gobierno está "satisfecho" porque "el cambio (de poder)" ha tenido lugar "sin un baño de sangre ni desencadenar una guerra", ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.



El NSC reiteró el lunes la necesidad de lograr un "arreglo político inclusivo" en el que tengan cabida todos los grupos étnicos afganos, al tiempo que señaló que "continuará trabajando con la comunidad internacional" y pidió "respetar el principio de no injerencia en Afganistán", en manos de los talibán desde la toma de Kabul.