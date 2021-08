Afganistán.- Bush alaba el papel de los militares de EEUU en Afganistán sin críticas a Biden

January 20, 2021 - Washington, DC, United States: George W. And Laura Bush arrive for the inauguration of Joe Biden as the 46th President of the US at the US Capitol in Washington, DC on Wednesday, January 20, 2021. (Chris Kleponis / CNP / Polaris)



Insta a sentirse "orgullosos" de las "dos décadas de seguridad y oportunidades"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Estados Unidos George W. Bush ha aplaudido el papel de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Afganistán, que en 2001 permitió derrocar a un "enemigo brutal", y ha llamado a "estar unidos para salvar vidas", en un comunicado sin críticas a las decisiones adoptadas por el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.



Al contrario de los mensajes lanzado en estos últimos días por el también republicano Donald Trump, Bush, bajo cuyo mando arrancó la invasión tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha divulgado un mensaje conciliador en el que ha expresado su pesar por los "trágicos acontecimientos" de los últimos días en Afganistán y ha tendido su mano para ayudar "en estos momentos de necesidad".



"Los afganos que ahora corren más peligro son los mismos que han ha estado en primera línea del progreso dentro de su nación", ha dicho Bush, para acto seguido apuntar que "Biden ha prometido evacuarlos" dentro de la campaña acelerada de traslados que se está llevando a cabo desde el fin de semana.



En este sentido, el expresidente ha subrayado que Estados Unidos tiene "la responsabilidad y los recursos" de acoger a estas personas "sin retrasos burocráticos". Asimismo, y pese a los momentos de tensión vividos el lunes en el aeropuerto de Kabul, Bush confía en que "los trabajos de evacuación serán efectivos".



La nota incluye un mensaje para los veteranos que han servido en Afganistán a lo largo de estas dos décadas, muchos de los cuales arrastran "heridas de guerra, visibles e invisibles", o han sufrido de cerca el "sacrificio definitivo" en el marco de "la guerra contra el terror" impulsada por Bush.



"Expulsasteis a un enemigo brutal y dejasteis a Al Qaeda sin un refugio seguro mientras construíais escuelas, enviabais suministros y ofrecíais atención médica", lo que se tradujo, según Bush, en "dos décadas de seguridad y oportunidades" que deben hacer que Estados Unidos se sienta "orgulloso".



"En momentos como éste, es difícil ser optimista. Laura y yo seguimos siéndolo", ha añadido el antiguo mandatario, que ha reconocido la capacidad del pueblo afgano de seguir adelante. "Las decisiones que adopten sobre oportunidades, educación y libertad determinarán el futuro de Afganistán", ha agregado.



Bush ha recordado las palabras de la educadora Sakena Yacoobi, promotora de la formación de niñas y mujeres, y que no da por "derrotados" a los afganos: "Las ideas no desaparecen tan fácilmente. No se pueden matar los susurros en el viento. Los talibán no pueden aplastar un sueño".