ACT.- Fútbol.- La AFE denunciará ante la ITSS la situación de futbolistas y cuerpo técnico del Rayo Femenino

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha confirmado este martes que denunciará en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) al Rayo Vallecano al no haber dado de alta a sus jugadores ni cuerpo técnico del primer equipo femenino.



En la tarde de este martes, mediante reunión telemática, representantes de la AFE, todas las integrantes de la primera plantilla del Rayo Vallecano Femenino y su cuerpo técnico alcanzaron varios acuerdos, entre ellos la denuncia al club por no haber dado de alta a sus jugadoras en la Seguridad Social.



"Se ha determinado, con el consenso de futbolistas y Asociación, hacer uso del ejercicio al derecho que nos asiste como trabajadores/as y proceder de forma inmediata a interponer una denuncia en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ante la irregularidad que supone no estar dadas/os de alta en la Seguridad Social, tanto futbolistas como integrantes del cuerpo técnico", indicó la AFE.



"Queremos recordar que es algo preceptivo para el ejercicio de su actividad profesional, además de que incumplir este derecho que les asiste, supone un fraude a la Seguridad Social. Para finalizar, en el texto de la referida denuncia se va a poner de manifiesto, para su investigación y posible sanción, la situación de discriminación que sufren las futbolistas, en comparación a sus compañeros de club, en relación a sus condiciones laborales en aplicación de la legislación vigente, apelando al RD 901/2020", sentencia el sindicato.



Esta mañana, la AFE ya intentó, "sin éxito", reunirse de forma "urgente con el Rayo Vallecano para solucionar la grave situación que están padeciendo las futbolistas de la primera plantilla del club madrileño".



"A la vista de la situación, AFE ha enviado un burofax a Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, en el que subraya la gravedad de la situación, con las futbolistas sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, instando al club a mantener de inmediato una reunión para subsanar esta situación de absoluta irregularidad", subrayó el sindicato.



Este aseguró que ha dejado "claro" en este burofax de "la situación de precariedad laboral en el caso de sufrir una lesión, etc..." en el que se encuentran actualmente las futbolistas franjirrojas y que el Rayo Vallecano "está incumpliendo lo establecido en el Convenio Colectivo".



El sindicato que preside David Aganzo lamentó "el trato discriminatorio" del club con las futbolistas "en relación a sus compañeros". "Una praxis que esperemos quede en evidencia ante la obligación que cualquier empresa u organismo tiene de no discriminar a sus trabajadores/as como se contempla en el Plan de Igualdad de exigencias recientes en el RD 901/2020", sentenció.