Twitter contrata a desarrollador de criptografía para Bluesky

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Twitter Inc., Jack Dorsey, quiere cambiar la forma en que las redes sociales operan e interactúan entre sí. El lunes, su esfuerzo por lograrlo dio un pequeño paso adelante.

Twitter dijo que Bluesky, el proyecto de código abierto que la empresa anunció por primera vez en 2019 para desarrollar un “estándar descentralizado para las redes sociales”, será dirigido por Jay Graber, fundador de una startup y desarrollador de criptomonedas. Bluesky será financiado por Twitter, pero operará de forma independiente. En una conferencia sobre bitcóin realizada a fines de julio, Dorsey dijo que Bluesky era su “mayor enfoque en este momento”.

“Estoy emocionada de asumir este papel y construir el futuro de las redes sociales”, dijo Graber en un comunicado. Ella previamente escribió una “revisión del ecosistema” compartido por Bluesky en enero, en el que analizaba tecnologías similares que ya existen. “Espero asociarme estrechamente con Twitter y con otras empresas a medida que nos embarcamos en este viaje; no sucederá de la noche a la mañana, pero compartiremos nuestro progreso a lo largo del camino”.

Si bien hay muchas formas en que Bluesky podría desarrollarse, la visión de Dorsey es crear una tecnología que permita a más personas crear servicios y funciones de redes sociales en torno a las mismas publicaciones de usuarios. Si Twitter termina adoptando este protocolo, entonces los millones de tuits enviados todos los días podrían verse a través de la aplicación existente de Twitter y a través de otras interfaces creadas por desarrolladores que usen el mismo protocolo.

De manera similar, Twitter podría mostrar contenido que se compartió originalmente en una red diferente, siempre que esa red también use el protocolo. Dorsey ha argumentado que dicho protocolo mejoraría la “conversación pública” en línea, ya que significaría que las publicaciones ya no están limitadas a la red en la que se comparten.

Los defensores de la estrategia también dicen que tendría un impacto inmenso en la moderación del contenido, permitiendo que diferentes organizaciones creen sus propias reglas y algoritmos. Una publicación que podría violar las reglas de Twitter y, por lo tanto, ser eliminada, podría ser visible en otro servicio que use el mismo protocolo, pero que tenga estándares de contenido más indulgentes.

Dorsey ha dicho que se siente incómodo con el poder de Twitter para supervisar las publicaciones de los usuarios y, por lo general, está a favor de dejar la mayor cantidad de contenido posible. Pero Dorsey también le dijo a un comité del Congreso en marzo que supervisar el contenido es una decisión comercial.

Bluesky está en etapa inicial y aún no está claro cómo se desarrollará, o incluso si Twitter utilizará la tecnología que desarrolla el proyecto.

Tampoco se sabe si otras empresas optarán por utilizar este protocolo abierto. Los servicios de correo electrónico ya utilizan un protocolo que permite a las personas enviar y leer mensajes desde varias interfaces de usuario. Pero la mayoría de las empresas de redes sociales, incluido Twitter, actualmente mantienen todas las publicaciones de los usuarios dentro de su propia plataforma. Ese enfoque les ayuda a proteger los datos y les da a las personas una razón para abrir la aplicación. Es posible que, si un servicio conocido como Twitter use la tecnología, otros puedan seguirlo, aunque no está claro si un competidor, como Facebook Inc., se uniría.

