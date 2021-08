Trump tilda la retirada de Afganistán de vergonzosa y pide dimisión de Biden

El expresidente de EE.UU., Donald J. Trump. EFE/EPA/Rod Millington/Archivo

Nueva York, 16 ago (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump arremetió este lunes contra la administración de su sucesor, Joe Biden, y la retirada de tropas de Afganistán, que describió como "vergonzosa" e "incompetente", a la vez que pidió la dimisión del actual mandatario.

"Afganistán es el resultado militar más vergonzoso de la historia de EE.UU. ¡No tenía por qué haber sido así!", afirmó Trump en uno de los numerosos escuetos comunicados enviados a los medios tras la caída de Kabul en manos de los talibanes este domingo horas después de la huida del presidente afgano, Ashraf Ghani.

Asimismo, Trump criticó duramente el hecho de que EE.UU. retirara sus tropas del país antes de evacuar a los civiles que apoyaron a las fuerzas estadounidenses en las últimas dos décadas.

"Además, esta gente ha dejado (en Afganistán) equipamiento de primera categoría y altamente sofisticado. ¿Quién puede creer tanta incompetencia?", agregó.

El expresidente también pidió la dimisión de Biden, quien le derrotó en las pasadas elecciones presidenciales, no sólo por la "vergüenza" por lo que "ha permitido" que pase en Afganistán, sino por el "tremendo" aumento de casos de covid-19 y la "catástrofe en la frontera" entre EE.UU. y México, entre otras razones.

El colapso de Afganistán ocurre poco después de que en mayo las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN comenzaran la fase final de la retirada de sus tropas, entregando todas sus bases militares a los afganos.

Biden defendió hoy "por completo" su decisión de la retirada militar de Afganistán pese al caos desatado en Kabul, aunque reconoció que la toma de la capital afgana por parte de los talibanes se produjo "más rápido de lo anticipado".

"Respaldo por completo mi decisión. Después de 20 años, he aprendido de la manera más dura que nunca habría un buen momento para retirar las tropas estadounidenses", dijo Biden en un discurso al país, tras las dramáticas escenas vividas en las últimas horas en el aeropuerto de Kabul.

Ahí, cientos de afganos desesperados han intentado abordar los aviones estadounidenses que trataban de despegar de la capital del país, y al menos dos personas armadas han muerto por disparos de las fuerzas de Estados Unidos, según confirmó el Pentágono.

Como consecuencia, Estados Unidos pidió este lunes a sus ciudadanos en Afganistán que se "refugien" y no vayan al aeropuerto de Kabul.