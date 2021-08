Triunfo de etapa y maillot rojo para Taaramäe en la 3ª etapa de la Vuelta a España

El ciclista estonio Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty Gobert) ganó en solitario la 3ª etapa de la Vuelta a España este lunes en la cima del Picón Blanco, haciéndose de paso con el maillot rojo de líder, que hasta ahora estaba en poder de Primoz Roglic (Jumbo).

Las primeras pendientes de la Vuelta a España tuvieron interés: olvidado por el favorito esloveno y su equipo, Taaramäe fue el más fuerte de un grupo de escapados en la subida final al Picón Blanco, de 1ª categoría, y se hizo con medio minuto de ventaja sobre sus primeros perseguidores en la clasificación general.

Entre el bochornoso calor del inicio de la etapa y la espesa niebla en el Picón Blanco, el veterano ciclista de 34 años supo jugar sus cartas.

Taaramäe formó parte de la escapada buena del día junto a otros siete corredores, un pequeño grupo que llegó a disponer de hasta nueve minutos de ventaja sobre el pelotón a 30 km para el final, y se deshizo uno por uno de sus compañeros de fuga para cruzar en solitario la línea de meta.

"Estoy en buena forma y sobre todo tengo un muy buen director deportivo (Valerio Piva). Hablamos ayer (domingo) por la noche, nos dijimos que podía ser un buen momento para intentar algo", desveló el estonio.

"Sabíamos que iba a depender sobre todo de la respuesta del pelotón. Pero he creído, porque (ganar solo) ya lo he hecho algunas veces. He creído en mí", aseguró Taaramäe tras la etapa.

El Intermarché logró su primer triunfo en la Vuelta en su primera participación.

- Roglic a 30 segundos -

El estonio, que ya ganó una etapa en la Vuelta-2011, pasó tranquilamente por las dos ascensiones de 3ª categoría que hubo a lo largo de la jornada y no se precipitó para atrapar con calma al francés Lilian Calmejane (AG2R), quien había intentado dejar atrás al pequeño grupo de escapados al pie de la cumbre final (7,6 km al 9% de pendiente media).

El estadounidense Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) y el galo Kenny Elissonde (Trek Segafredo), que resistieron a Taaramäe hasta los tres últimos kilómetros, acabaron 2º y 3º respectivamente este lunes.

Después de dos días como líder, el doble campeón de la ronda española Roglic tuvo que ceder la prenda roja.

El esloveno, principal favorito para conseguir su tercer entorchado, entró en meta con el resto de los favoritos, a 1 minuto y 48 segundos de Taaramäe.

Solo el español Enric Mas (Movistar) sacó algo de ventaja al final de la etapa, arañando tres segundos con respecto al resto de hombres fuertes.

Por contra, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), flamante medalla de oro olímpica en ciclismo en ruta, se descolgó del grupo de favoritos y se encuentra a 2 minutos y 15 segundos del nuevo líder.

En la clasificación general, Roglic cayó al 3º puesto, a 30 segundos de Taaramäe. El segundo es Elissonde, a 25 segundos del estonio.

El martes, la 4ª etapa llevará al pelotón desde El Burgo de Osma hasta Molina de Aragón, una etapa llana entre Castilla y León y Castilla-La Mancha (centro) destinada a los esprínters.

pve/fby/gh