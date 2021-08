Tormenta tropical Fred toca tierra en Florida

(Bloomberg) -- La tormenta tropical Fred tocó tierra en la península de Florida, convirtiéndose en el cuarto sistema de la temporada de huracanes de 2021 en azotar a Estados Unidos.

Los vientos máximos de Fred se debilitaron a 97 kilómetros por hora, frente a los casi 104 kph que tenía cuando tocó tierra cerca del Cabo San Blas, cerca de la ciudad de Panamá, Florida, dijo el Centro Nacional de Huracanes en un reporte.

Fred tocará tierra durante un período en el que el clima extremo ha ido causando estragos por todo el mundo. Julio fue el mes más caluroso jamás registrado en la Tierra. Incendios forestales han quemado más de 404.000 hectáreas en California. Y la semana pasada, Sicilia parece haber batido el récord de calor de Europa continental después de haber alcanzado los 48,8 grados Celsius.

En el Caribe, la depresión tropical Grace está azotando a República Dominicana, Haití, Cuba y Jamaica con lluvia. Se produce después de que el sábado casi 1.300 personas murieran en el terremoto de magnitud 7,2 en Haití. Se espera que la tormenta alcance fuerza tropical durante los próximos dos días, y eventualmente toque tierra en México.

