Tayikistán afirma que Ghani no se encuentra en su territorio

EFE/EPA/STRINGER

Moscú, 16 ago (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Tayikistán declaró hoy que el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, que este domingo abandonó su país en avión, no se encuentra en territorio tayiko.

"El avión del señor Ashraf Ghani no entró en el espacio aéreo de Tayikistán ni aterrizó en el territorio de país", señaló la diplomacia tayika en un comunicado.

Exteriores destacó que Tayikistán, país fronterizo con Afganistán, no recibió de la parte afgana ninguna petición sobre ese particular.

Ghani abandonó Kabul con destino desconocido después de que las fuerzas de los talibanes rodearan la ciudad.

Poco después de que el presidente afgano abandonara el país los talibanes tomaron Kabul sin encontrar resistencia, y con casi todas la provincias del país bajo su control.

Tras huir en secreto del país y sin una renuncia pública a su cargo, Ghani aseguró anoche en un comunicado que abandonó el poder "para evitar un derramamiento de sangre", ya que, según él, los talibanes estaban dispuestos a atacar Kabul para derrocarlo.

El colapso del Gobierno de Ghani se produjo en cuestión de semanas, después de que en mayo las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN comenzaran la fase final de la retirada, entregando todas sus bases militares a los afganos.