Sporting Cristal sueña con una gesta ante Peñarol sin Riquelme ni Hohberg

En la imagen, Omar Merlo (c) de Sporting celebra un gol en un partido de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Sporting Cristal y Peñarol en el estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar POOL /Archivo

Lima, 16 ago (EFE).- El Sporting Cristal sueña con una gesta en Uruguay frente al Peñarol que le permita clasificarse este miércoles a las semifinales de la Copa Sudamericana sin Alejandro Hohberg ni el argentino Marcos Riquelme, dos de sus jugadores más determinantes.

El equipo celeste viajó a Montevideo con esas dos sensibles bajas que le obligará al técnico peruano Roberto Mosquera a improvisar en la zona de ataque para intentar remontar el 1-3 conseguido por el conjunto carbonero la pasada semana en el partido de ida.

Hohberg, nieto de exmundialista uruguayo Juan Eduardo Hohberg, sufrió un esguince de rodilla en el último encuentro de Cristal frente a César Vallejo.

Pese a que se esperaba que Riquelme pudiese reaparecer frente a Peñarol en el encuentro disputado el pasado miércoles en el Estadio Nacional de Lima, el argentino continúa con problemas musculares que le impiden competir.

Aun con estos contratiempos, Mosquera no renuncia a remontar una eliminatoria que su equipo tiene muy cuesta arriba, pues recordó que todo empieza por creérselo.

"Tenemos que ir a ganar el partido. Esto no significa ingenuidad, sino ir a plantear algo serio y esperemos estar a la altura", apuntó Mosquera en declaraciones al canal Best Cable.

"No es fácil, (Peñarol) es un muy buen equipo, pero las historias se escriben cuando uno comienza a soñar, así que por qué no soñar con hacer un buen partido y ganarlo. Eso es lo primero, después buscar los goles para clasificar", apuntó.

Sporting Cristal, vigente campeón peruano, atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada que hasta el momento era pletórica tras haber arrollado en la primera etapa de la liga y haberse proclamado campeón de la Copa Bicentenario.

Sin embargo, por primera vez en que lo va de año sumó dos derrotas consecutivas, pues César Vallejo le ganó por 1-0 en el torneo doméstico después de que lo hiciese Peñarol.

Vallejo, además, es el único club peruano que ha sido capaz de derrotar a Cristal, que ha perdido sus dos encuentros disputados con el equipo trujillano en esta campaña.

Así, el probable once titular que Mosquera alinee en Montevideo frente a Peñarol puede estar formado por Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Martín Távara, Christofer Gonzáles; Joao Grimaldo, Irven Ávila y Percy Liza.