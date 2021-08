Sara Carbonero y Raquel Perera se suman a la moda 'tiktokers' junto a Junior

01-01-1970 ALEJANDRO SANZ Y RAQUEL PERERA VIBRAN CON LA VICTORIA DE SU AMIGO RAFA NADAL FAMOSOS VEN EL TENIS EN MADRID EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 16 (CHANCE)



Cómplices y amigas desde hace muchos años, Raquel Perera y Sara Carbonero disfrutan de su amistad siempre que pueden y es que, desde que la ex mujer de Alejandro Sanz volvió a España, los encuentros entre ellas son más que habituales.Ahora que ambas están disfrutando de una nueva etapa en sus vidas en las que están aprovechando el mayor tiempo posible con los amigos, Sara y Raquel están compartiendo sus vacaciones en Cádiz donde los buenos momentos, las risas y las confesiones entre amigas se han convertido en lo más importante durante los días de desacanso. Como no podía ser de otra forma, las redes sociales están siendo testigo de la diversión de estos días y en esta ocasión fue la propia Raquel la que compartió con sus segudiores un divertido vídeo en el que aparece bailando junto a Sara y Junior.Mucho más reflexiva y tranquila, Sara Carbonero está disfrutando de un verano especialmente relajado en el que la periodista ha decidido hacer algunos cambios en su vida, tanto es así que ya luce un nnuevo tatuaje en su cuerpo. 'Impermanente' es la nueva palabra que se puede leer en el tatuaje que Sara Carbonero luce en el antebrazo y que ha querido compartir junto a una bonita reflexión: "Nada de lo que hoy gozas está asegurado para mañana. Los momentos difíciles son parte de la impermanencia, no van a estar ahí para siempre. Comprender la impermanencia de todo lo que nos rodea, nos libera".