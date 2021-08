Miguel Herrera confía en la recuperación de Tigres

Fotografía de archivo fechada el 1 de marzo de 2019, del director técnico Miguel Herrera. EFE/Archivo

Monterrey (México), 16 ago (EFE).- El entrenador Miguel Herrera declaró este lunes que, pese al decepcionante comienzo de Tigres en el torneo Apertura mexicano, confía en la recuperación y su paso a la liguilla de los ocho mejores por la disputa del título.

"El plantel es rico y estoy seguro de que estaremos en la liguilla y después buscaremos levantar una copa más", dijo en una rueda de prensa en Monterrey, norte del país.

Los Tigres fueron eliminados la semana pasada en la Leagues Cup y aparecen en el undécimo lugar del Apertura con una victoria, dos empates, una derrota y cinco puntos.

Herrera reconoció que se imaginaba un arranque difícil porque al llegar introdujo un cambio de idea en la manera de jugar, sin embargo no contaba con lesiones de jugadores claves como el delantero francés André Pierre Gignac y el volante argentino Guido Pizarro, ni con expulsiones.

"El responsable (del mal inicio de torneo) soy yo y estamos trabajando. No nos damos por vencidos, el equipo ha tenido oportunidades de convertir y la idea es ser contundentes", agregó.

De la mano del entrenador brasileño Ricardo Ferretti, los Tigres ganaron cinco campeonatos de liga en los últimos 10 años, además de alcanzar las finales del pasado Mundial de clubes y de la Copa Libertadores del 2015.

Este verano la directiva no renovó el contrato de Ferretti y trajo a Herrera, seleccionador mexicano en el Mundial de Brasil 2014 y con un par de títulos de liga al frente del América, quien cambió la filosofía de juego.

"Mi idea es plasmar un equipo con la forma que me gusta ver el fútbol; tengo jugadores de gran capacidad técnica que tienen para jugar de la forma que quieran jugar. Solo con trabajo va a cambiar la cosa", indicó.

Tigres recibirá este martes al Querétaro en la quinta jornada del Apertura, en un duelo en el que no podrá utilizar a Pizarro, con fractura de peroné, ni a Gignac, con una lesión de tendones.

El entrenador confió en regresar a los buenos resultados y destacó la buena preparación física de los jugadores, una de las cuestiones que le permitirá al grupo salir adelante.

"La parte física nos deja tranquilo. EL equipo está muy bien, esperemos terminar completos los partidos porque tenemos la obligación de ganar", concluyó.