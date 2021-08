Márquez da un nuevo paso adelante, a pesar del resultado

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Spielberg (Austria), 16 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) evidenció haber dado un nuevo paso adelante en su progresión/recuperación por lo visto en el Gran Premio de Austria de MotoGP que se disputó el domingo en el circuito Red Bull de Spielberg, a pesar del resultado -decimoquinto- que consiguió.

Márquez, decidió entrar a cambiar de moto, como muchos de sus rivales en la lucha por la victoria, pero nada más salir a pista cometió un error en la curva uno que le hizo rodar por los suelos aunque, todo pundonor, asió su moto con fuerza para que no se le escapase, la arrancó y atravesó la línea de meta decimoquinto, que seguro no era el resultado que ni él mismo esperaba.

Y es así porque hasta ese momento el piloto de Repsol Honda dio la cara con los mejores de la categoría y con el asfalto seco, desde el mismo momento en que se apagó el semáforo.

Márquez hizo una buena salida en la que recuperó varias posiciones desde la séptima que ocupó en la formación de salida para ponerse tras el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) y el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), en lo que parecía iba a ser una exhibición de potencial de las Ducati que luego no fue tal.

Desde ese mismo instante se pudo ver casi en todo momento al Marc Márquez más parecido al previo a la grave lesión de húmero que se produjo en Jerez 2020, pues atacó a sus rivales y se defendió de los ataques de ellos y sólo la caída, tras la estrategia que planteó para el final de carrera y que siguieron casi todos los rivales que iban junto a él, le impidió conseguir un resultado más brillante.

No era un trazado propicio para la Repsol Honda, pero Marc Márquez supo estar ahí y defenderse con eficacia de los ataques de sus rivales, recuperando muchas de sus anteriores sensaciones aunque el resultado no le acompañase, por lo que será interesante ver qué sucede dentro de quince días en Silverstone (Gran Bretaña).

El líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) no arriesgó más de lo estrictamente necesario cuando comenzó a llover pero se defendió de sus rivales en condiciones de seco y al final recibió la recompensa más rentable para sus intereses, pues a pesar de acabar séptimo aumentó su ventaja en la clasificación provisional del mundial.

Quartararo llegó a la segunda carrera de Austria con 40 puntos sobre el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), pero al no puntuar éste por caída, le superaron tanto Bagnaia como Joan Mir (Suzuki GSX RR) en la tabla de puntos, empatados a 134 y con 47 menos que el francés (181).

No tuvo la misma suerte el australiano Remy Gardner (Kalex) en Moto2, que ha perdido muchos de los puntos de ventaja con los que llegó a Austria, pues la séptima posición que consiguió, unida a la cuarta victoria de su compañero de equipo Raúl Fernández les deja en un estrecho margen de 19 puntos entre ambos.

También cedió puntos el líder de Moto3, el español Pedro Acosta (KTM), aunque en su caso la ventaja de 41 puntos con la que todavía se marcha de Austria le permite tener cierta tranquilidad a pesar de la cuarta plaza que ocupó en el Red Bull de Spielberg, mientras su rival más directo, el también español Sergio García Dols (Gasgas) ganaba de manera brillante la carrera.

Juan Antonio Lladós