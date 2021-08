Mar Torres deja en el aire su presunta recociliación con Froilán: "No voy a hablar, de verdad"

14-08-2019 Mar Torres y Froilán, en los tiempos felices de su relación POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Froilán y Mar Torres podrían haberse reconciliado, para sorpresa de propios y extraños, año y medio después de su última ruptura. Así lo aseguran diferentes fuentes, que señalan que en esta ocasión la pareja habría aprendido de sus errores y, dispuestos que su historia de amor funcione, estarían haciendo lo posible para mantener esta segunda oportunidad en la más estricta intimidad.



Y es que, según se rumorea, la sobreexposición mediática de Mar - que de la noche a la mañana se convirtió en una famosa influencer, habría sido uno de los motivos que habría dado al traste con la única relación conocida hasta el momento del hijo de la Infanta Elena que, cansado de estar en el ojo del huracán, habría decidido terminar su noviazgo con la heredera de 'El Pozo'.



Sin embargo, y a pesar de su ruptura, Mar y Froilán continuaron siendo amigos (y compañeros de Universidad) y era de lo más habitual que la influencer hablase maravillas de su exnovio siempre que le preguntábamos por él. Algo que ha cambiado totalmente, ya que ahora la murciana ha dejado su habitual simpatía a un lado para huír despavorida de las cámaras que le preguntan por su presunta reconciliación con el sobrino del Rey Felipe.



"No voy a hablar, de verdad, muchas gracias", ha señalado Mar cuando le hemos preguntado, una vez más, por esta sorprendente nueva oportunidad que se ha dado con Froilán. Eso sí, la influencer no desmiente la noticia, lo que parece indicar que 'cuando el río suena agua lleva' y que, estez vez sí, la joven ha aprendido de sus errores y no dirá ni palabra sobre su noviazgo con el hijo de la Infanta Elena, dispuesta a apostarlo todo para que esta vez sí su relación tenga un final feliz.