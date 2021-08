Maduro, dispuesto a dialogar con EE.UU. si cede "en su arrogancia y desprecio"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en rueda de prensa hoy, en el Palacio de Miraflores de Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña R.

Caracas, 16 ago (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró este lunes dispuesto a dialogar con el Gobierno de Estados Unidos siempre que ceda en "su arrogancia, su odio y su desprecio", una negociación en la que incluiría un posible regreso de los diplomáticos.

"Si ustedes me dicen que si estamos preparados para diálogos directos con el Gobierno de Estados Unidos, yo les digo estamos preparados siempre, pero ellos tienen que ceder en su arrogancia, en su odio y en su desprecio", aseguró durante una rueda de prensa.

A continuación, afirmó que si pusieran "una agenda sobre la mesa" esta podría incluir "el regreso de los encargados de negocios" y, de ese modo, James Story, nombrado por EE.UU. como embajador para Venezuela y que ejerce su cargo en Bogotá, podría regresar a Caracas.

De ese modo, explicó Maduro, Story "regresaría a Caracas a hacer su trabajo" y el encargado de negocios de Venezuela para Estados Unidos "regresaría a Washington".

"Es lo mínimo, en un mundo civilizado, del siglo XXI, lo mínimo es que se tengan relaciones diplomáticas, así sean tirantes y de tensión", apostilló.

El 14 de marzo de 2019, el entonces secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció que "todos" sus diplomáticos ya habían salido de Venezuela.

Dos días antes, el Gobierno de Maduro informó que había ordenado la expulsión de los diplomáticos estadounidenses que aún permanecían en el país, luego de que EE.UU. anunciara una decisión similar, pues su presencia "entraña riesgos" para "la estabilidad del país".

Les dio entonces un plazo de 72 horas para abandonar Venezuela, que se cumplió el 14 de marzo de 2019.

No obstante, Maduro afirmó este lunes que espera que, después de abrir una mesa de diálogo con la oposición el pasado viernes, "se puedan abrir vías de contacto, diálogo y negociación con el Gobierno de Estados Unidos".

Pese a que afirmó que en el país norteamericano "desprecian y odian" al Gobierno de Venezuela, "ahora soportan menos" al líder opositor Juan Guaidó "porque los puso en ridículo".

"Lo pusieron a hacer un trabajo y fracasó, lo derrotamos, a Guaidó lo derrotamos, lo aplastamos, políticamente hablando. Y, si aplastamos a Guaidó, aplastamos la estrategia intervencionista de EE.UU.", destacó.

Maduro reiteró que sostuvo conversaciones con el expresidente Donald Trump, cuando todavía ocupaba la Casa Blanca, en las que le dijo que "detestaba" a Guaidó y que si era reelegido "lo iba a echar a un lado e iba a establecer diálogos directos" con el Ejecutivo de Maduro.

"Yo no sé si iba a cumplir después, pero lo dijo", afirmó el mandatario venezolano que comentó que los delegados estadounidenses se referían al sector que lidera Guaidó como "los corruptos, los bandidos" y "los ladrones".