Los contactos vacunados ya no tendrán que aislarse en el Reino Unido

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 16 ago (EFE).- Desde este lunes aquellas personas completamente vacunadas, que sean identificadas como contacto estrecho de un positivo, ya no tendrán que hacer diez días de cuarentena en el Reino Unido, algo que, hasta ahora, para muchos británicos había sido una auténtica pesadilla.

El algoritmo de la aplicación oficial del sistema de salud británico "NHS Covid-19" -necesaria para acceder a los establecimientos-, consideraba contacto estrecho a todos aquellos que, en los últimos cinco días, hubiesen estado "a dos metros de alguien con coronavirus por más de 15 minutos".

A finales del pasado julio, las personas notificadas por la aplicación batieron un récord: 689.313 en tan solo una semana, muchas de ellas de forma errónea. Los británicos acuñaron este fenómeno como "pingdemia", algo así como "la pandemia de las notificaciones".

Salir a la calle con la aplicación encendida era un deporte de riesgo. En el autobús, en el metro, en el supermercado, en un restaurante... cualquier lugar era la diana perfecta para ser capturado por el algoritmo de la aplicación, que la gente empezó a desinstalar de forma masiva.

Por este motivo, a comienzos de agosto el Ministerio de Sanidad británico decidió modificar la sensibilidad de la app, que pasó a notificar únicamente a los contactos en las últimas 48 horas, con el objetivo de reducir los efectos de la "pingdemia".

Para mucha gente, confinarse diez días por haber estado en contacto con un positivo resultó un problema al no poder acudir a sus puestos de trabajo o a eventos sociales programados.

Es el caso del streamer británico Kevin Chapman, que, según contó en su cuenta de Twitter, recibió la alerta apenas unos días antes de la boda de su hermano. Chapman se quejó de la "poca claridad" de las normas, cuando en su caso había recibido las dos dosis y su test de antígenos era negativo.

En su caso, recibieron la notificación tras haber visitado un parque acuático y haber salido a comer fuera.

"Estábamos bien separados allí, pedimos y pagamos por una aplicación móvil, no nos mezclamos con nadie y la mesa se limpió antes y después de nosotros", relató Chapman a Efe.

No solo los clientes han sido afectados por esta "pingdemia", también establecimientos como el restaurante italiano Terra Brasserie, cuyo encargado, Giusseppe Stefanizzi, explicó a EFE que habían sufrido muchas "cancelaciones de última hora" especialmente en las últimas tres semanas.

Stefanizzi confía en que la nueva normativa anime a la gente a salir más relajada y narra que, en su caso, solo una de sus empleadas fue notificada únicamente por la aplicación hace varios meses, y le pidieron "que se aislase de todas formas". "Es mejor estar seguros, que lamentarse después", afirmó.

Por otro lado, en los meses de verano el tráfico de pasajeros es constante, a pesar de que, en la actualidad, para entrar en Reino Unido desde España -en lista ámbar- se necesita un test de antígenos antes de volar y una PCR en el segundo día de llegada.

Sin embargo, el protocolo hasta ahora indicaba que, de notificarse un positivo durante el vuelo, los pasajeros cercanos en el avión también tendrían que confinarse diez días.

Es lo que le ocurrió al joven gaditano Eduardo Revuelta, que, tras pasar unas vacaciones con su familia, volvía a Londres desde el aeropuerto de Jerez. Al regresar le dijeron que se había registrado un positivo en el aeropuerto y que pasaría los próximos diez días encerrado en casa.

"No entiendo que, por una persona en un aeropuerto, tenga que aislarse todo el mundo", asevera Revuelta, que comenta que el confinamiento le causó "mucho estrés" y que, aunque su empresa le remuneró por los días que no pudo ir a trabajar, no pudo asistir a un curso de formación.

Raúl Bobé