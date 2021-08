LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 12PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Lunes 16 de agosto del 2021

PRIMERA PLANA

ASI-GEN AFGANISTAN

KABUL — Los afganos llenan la pista del aeropuerto de la capital mientras miles intentan huir del país después de que los talibanes tomaron el poder con una velocidad asombrosa. Por Ahmad Seir, Rahim Faiez, Tameem Akhgar y Jon Gambrell. 1.100 palabras. AP foto. ENVIADO.

Con:

—REP-GEN AFGANISTÁN-AP EXPLICA: Análisis de la AP sobre lo que sucedió en Afganistán y lo que se puede esperar ahora

—EUR-GEN GRAN BRETAÑA-AFGANISTAN: Gran Bretaña dice que no podrá sacar a todos sus aliados de Kabul

—AMN-GEN BIDEN-AFGANISTAN: Velocidad de colapso del gobierno afgano sorprende a EEUU

—EUR-GEN ESPAÑA AFGANISTAN: España saca a su personal de Afganistán

—ONU-GEN ONU-AFGANISTAN: Secretario general de la ONU pide no abandonar a afganos

—AMN-GEN EEUU AFGANISTAN: EEUU envía otro batallón para proteger aeropuerto de Kabul

CAR-GEN HAITI-SISMO

LES CAYES, Haití — Socorristas y recolectores de chatarra excavan entre los pisos de un hotel derrumbado en la ciudad costera de Les Cayes, en Haití, devastada por el terremoto de hace dos días, en busca de sobrevivientes. Además del sismo, Haití enfrenta la pandemia del coronavirus, la violencia de las pandillas, el empeoramiento de la pobreza y la incertidumbre política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio. Por Mark Stevenson y Evens Sanon. 400 palabras. AP foto. ENVIADO.

Con:

—CAR-GEN AP EXPLICA-HAITI-SISMO: AP Explica: ¿Por qué Haití sufre sismos devastadores?

—AML-GEN LATINOAMÉRICA-HAITÍ AYUDA: Países latinoamericanos envían toneladas de ayuda a Haití

REP-GEN CORONAVIRUS-EEUU-EVANGÉLICOS

SIN PROCEDENCIA - Algunos pastores evangélicos promueven la vacunación contra el coronavirus, otros predican en contra de las inoculaciones. La gran mayoría, sin embargo, se abstiene de hablar del tema a pesar de que el 95% de ellos han dicho que se vacunarán, según el teólogo Curtis Chang. Por Jay Reeves. 900 palabras. AP Fotos.

Con:

—ASI-GEN CORONAVIRUS-JAPON: Amplían estado de emergencia en Japón por alza de COVID-19

DEP-OLI PARALIMPICOS-SIN PUBLICO

TOKIO - Los Juegos Paralímpicos no contarán con aficionados debido a la pandemia de coronavirus, de la misma manera en que se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio recientemente culminados, anuncian los organizadores. Por Stephen Wade. 333 palabras. AP Fotos. ENVIADO

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

AMS-GEN MALVINAS-SOLDADOS ARGENTINOS

BUENOS AIRES - El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anuncia el inicio de la segunda etapa de la misión para identificar a los soldados argentinos sepultados en las Islas Malvinas (Falkland Islands) durante el enfrentamiento bélico que mantuvieron Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de ese archipiélago en 1982. 441 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

REP-INM EEUU-CENSO EL CAMPO

OMAHA, Nebraska - El censo confirma la dependencia del campo de trabajadores rurales extranjeros: La población sigue disminuyendo en las zonas rurales y las empresas presionan para que se apruebe una reforma a las leyes de inmigración que les permitan contratar inmigrantes. Por Grant Schulte y David Pitt. 915 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMN-ECO TESLA-AUTOPILOT-INVESTIGACION

DETROIT — EEUU abre una investigación formal sobre el sistema de conducción semiautomatizado de Tesla, diciendo que tiene problemas para detectar vehículos de emergencia estacionados. Por Tom Krisher. 330 palabras. AP foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-INM ESPAÑA-MARRUECOS-MIGRANTES

MADRID — España defiende el envío de niños migrantes no acompañados de regreso a Marruecos y rechaza denuncias de que los retornos violan el derecho internacional. 260 palabras. AP foto. ENVIADO.

EUR-GEN GRECIA-INCENDIOS FORESTALES

ATENAS — Más incendios forestales estallan en Grecia, y los fuertes vientos avivan dos fuegos, lo que provoca que se emitan alertas de evacuación para poblados del sureste y noroeste de Atenas. Por Elena Becatoros. 340 palabras. AP foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT SUPERLIGA-REPERCUSIONES

LONDRES - La organización que supervisa el fútbol de clubes europeos autoriza el regreso a sus filas de nueve de los equipos que participaron en el intento infructuoso de conformar una Superliga Europea. Seis clubes ingleses —Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham— se reintegrarán a la Asociación de Clubes Europeos (ECA, por sus siglas en inglés), al igual que el Milan, el Inter y el Atlético de Madrid. Por Rob Harris. 350 palabras. AP Fotos.

DEP-FUT BARCELONA-DEUDA

MADRID - El presidente del Barcelona presenta un panorama sombrío de la situación financiera del club al señalar que la deuda ha aumentado a 1.350 millones de euros (1.600 millones de dólares). Joan Laporta culpa a la administración anterior de Josep Bartomeu por la situación del equipo que llevó a la salida del astro argentino Lionel Messi. 302 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ESPECTACULOS Y CULTURA

ESP-TEL NINE PERFECT STRANGERS

NUEVA YORK — Mira “Nine Perfect Strangers” y encontrarás drama y suspenso. Pero debajo de esto hay cosas más emocionantes, dice la estrella Nicole Kidman. Por Mark Kennedy. 800 palabras. AP fotos.

ESP-GEN ESTRENOS DE LA SEMANA

SIN PROCEDENCIA – Los estrenos de la semana incluyen el álbum “Solar Power” de Lorde y el triller de ciencia ficción con Hugh Jackman “Reminiscence”. En la pantalla pequeña Sandra Oh interpreta a la profesora Ji-Yoon Kim en “The Chair” de Netflix. Mientras que Nicole Kidman, David E. Kelley y Liane Moriarty hacen equipo para “Nine Perfect Strangers” de Hulu, sobre un retiro huéspedes estresados que buscan mejorar su salud y sus vidas. Por The Associated Press. 900 palabras. AP fotos.

