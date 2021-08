La red Cáritas y del conjunto de la Iglesia latinoamericana "se unen con profundo dolor para acompañar y apoyar a Haití"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La red Cáritas y del conjunto de la Iglesia latinoamericana se han unido "con profundo dolor para acompañar y apoyar a Haití en esta hora de incertidumbre y dolor" tras el terremoto que este sábado ha sacudido la pequeña nación caribeña y que ha dejado 1.297 muertos y más de 5.700 heridos, según el último balance ofrecido por Protección Civil.



Así lo han expresado en un comunicado conjunto, recogido por Europa Press, el Secretariado Latinoamericano y Caribeño de Cáritas (SELACC), el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos (CLAR), la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC) y la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (CLAMOR).



En el texto, las organizaciones firmantes indican que con "profundo dolor" reciben las noticias sobre el impacto del terremoto de magnitud 7,2 que ha sacudido al pueblo haitiano, "reviviendo la pesadilla y el sufrimiento del seísmo de 2010 y sumándose a la prolongada y compleja crisis social, económica y política que padece el país caribeño".



En este sentido, como Iglesia latinoamericana y caribeña, exprensan su "cercanía y solidaridad" con las hermanas y hermanos haitianos y con la Iglesia que peregrina en Haití, ante las posibles pérdidas humanas y los daños materiales ocasionados por la tragedia.



En particular, manifiestan su "afecto y comunión con el Pueblo de Dios" a través de sus hermanos obispos, religiosas y religiosos, sacerdotes, laicos y laicas, que "como Iglesia samaritana y en salida misionera son testigos de la misericordia de Dios, especialmente entre los más necesitados y vulnerables".



"No somos ajenos a la dura realidad que viven en esta hora de incertidumbre y aflicción. El Papa Francisco nos enseña en la carta encíclica Fratelli Tutti que 'en estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás buscando un destino común'. En este sentido, bien sabemos que 'la solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás' (FT 115)", sostienen en la carta.



Por eso, quieren unir esfuerzos para acompañarlos y ayudarlos, haciendo suya su situación en este momento de emergencia, "con el propósito de desarrollar acciones pastorales conjuntas encaminadas a la reconstrucción del tejido social, a la puesta en marcha de acciones humanitarias para el cuidado de la vida, y a apoyar la misión evangelizadora de la Iglesia haitiana".



"Este gesto eclesial y solidario quiere ser una expresión de comunión y caridad en clave sinodal, al tiempo que hacemos un llamado a las naciones latinoamericanas y caribeñas, y a otras instituciones y organismos a nivel mundial, para que se sumen a esta causa por Haití. Bien sabemos que 'la verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por esta capacidad de pensar no sólo como país, sino también como familia humana, y esto se prueba especialmente en las épocas críticas' (FT 141)", añaden en el comunicado.



El comunicado está firmado por monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo (Perú), y monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo (Argentina), presidente y secretario general del CELAM; Gloria Liliana Franco y Daniela Cannavina, HCMR, presidenta y secretaria general de la CLAR; monseñor José Luis Azuaje Ayala, arzobispo de Maracaibo (Venezuela) y presidente de Cáritas América Latina y el Caribe.



También suscriben este testo Francisco Hernández Rojas, coordinador regional del SELACC; Óscar Armando Pérez Sayago, secretario general de la CIEC; María Antonieta García, FIC, presidenta del Consejo de la CIEC; y monseñor Gustavo Rodríguez, arzobispo de Yucatán (México) y Elvy Monzant Arraga, presidente y secretario ejecutivo de la Red CLAMOR.