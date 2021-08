La producción industrial china avanza un 6,4 % interanual en julio

Un trabajador descansa en una fábrica de acero en Shenyang, en la provincia de Liaoning, noreste de China. EFE/Mark/Archivo

Pekín, 16 ago (EFE).- La producción industrial de China creció un 6,4 % interanual en julio, por debajo de las previsiones de los analistas -que esperaban un 7,8 %-, y frente al avance del 8,3 % registrado el mes anterior, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Al margen del efecto de base en su comparativa con el año pasado, cuando la economía china comenzaba a desperezarse tras el parón provocado por el inicio de la pandemia de coronavirus, la cifra da cuenta de la recuperación de la producción industrial, aunque también se trata del quinto mes consecutivo de dsaeceleración.

Entre las tres principales categorías en las que la ONE divide el indicador destaca el crecimiento de la industria de la producción y suministro de electricidad, combustible, gas y agua, que aumentó un 13,2 % en julio.

La manufacturera creció un 6,2 % interanual, mientras que la minera lo hizo en un 0,6 %.

En la comparativa interanual de los 41 subsectores industriales en los que la ONE subdivide la estadística, la fuente indicó que 35 experimentaron un aumento de su actividad en el séptimo mes del año.

Entre los productos cuya manufactura avanzó más destacan la maquinaria industrial (64,6 %), maquinaria de corte de metales (44,2 %) y la de los equipos de microcomputación (37,9 %).

La ONE también hizo hoy públicos otros indicadores, como las ventas minoristas, importante dato de cara a la medición de la demanda de los consumidores nacionales y uno de los pilares del cambio de modelo económico propugnado por Pekín.

Este apartado registró un aumento del 8,5 % interanual en julio -frente al 12,1 % del mes anterior-, aunque el consenso de los analistas era que llegase al 11,5 %.

Por otra parte, la inversión en activos fijos aumentó al 10,3 % en el acumulado de los siete primeros meses del año, según la ONE.

Asimismo, la inversión inmobiliaria aumentó un 12,7 % entre enero y julio de 2021, tras haber registrado un avance del 15 % en la primera mitad del año.

Y la tasa de desempleo urbano, otro de los indicadores divulgados hoy, quedó en el 5,1 % en julio, frente al 5 % del mes previo, según el organismo.

La ONE aseguró en un comunicado que los datos muestran que "el nivel de crecimiento económico concuerda con las expectativas (...) y la economía nacional sigue estabilizándose y recuperándose", a pesar de "las múltiples sacudidas como la creciente incertidumbre externa y la situación pandémica nacional".