JJ.OO.- Los Juegos Paralímpicos de Tokio tampoco podrán contar con público

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre, no podrán tampoco con la asistencia de público debido a la situación en el país con la pandemia, según confirmó este lunes el Comité Paralímpico Internacional (CPI).



El organismo mantuvo una reunión con el Comité Organizador de Tokyo 2020, el Gobierno Metropolitano de la capital y el Gobierno de Japón para discutir sobre esta posibilidad, pero finalmente, al igual que sucedió con los Juegos Olímpicos, no se permitirá el acceso de espectadores.



El CPE informó que las prefecturas de Tokio, Saitama, Chiba y Shizuoka han solicitado otra declaración del Estado de Emergencia por "la situación actual de infección en general", por lo que "se tomarán medidas más estrictas para que las competiciones se celebren en estas prefecturas, incluyendo el no tener espectadores".



Además, en relación a las pruebas en ruta como los maratones o las carreras ciclistas, los organizadores han solicitado a la gente que "se abstenga de acercarse a los bordes de las carreteras" para presenciarlas en directo.



"En el caso de que se produzcan cambios importantes en la situación de la infección, celebraremos de inmediato una reunión entre las partes para abordar el problema. Lamentamos mucho que esta situación haya afectado a los Juegos Paralímpicos y nos disculpamos sinceramente con todos los compradores de entradas que estaban ansiosos por verlos en las sedes. Esperamos que comprendan que estas medidas son inevitables y que se están implementando para prevenir la propagación de la infección. Animamos a todos a ver los Juegos en casa", sentenció el CPI.



Además, las cuatro partes también dejaron claro que "continuarán tomando todas las medidas posibles para garantizar el funcionamiento seguro de los Juegos para los deportistas" y que se harán "todo lo posible" para llevar el espíritu de la cita y su pasión "a la gente de Japón y de todo el mundo, reconociendo el poder del deporte, y especialmente la importancia educativa de los Juegos Paralímpicos para los niños".