Irán insta a todos los grupos afganos a alcanzar "un acuerdo nacional"

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo

Teherán, 16 ago (EFE).- El presidente iraní, Ebrahim Raisí, instó este lunes a todos los grupos afganos a alcanzar "un acuerdo nacional", después de que los talibanes se hicieran con el control de Afganistán y dieran por finalizada la guerra.

"Irán hará esfuerzos a favor de la estabilidad, que es la prioridad hoy de Afganistán y, como país vecino y hermano, insta a todos los grupos a alcanzar un acuerdo nacional", dijo en una reunión con el jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Yavad Zarif.

Raisí también apuntó que "la derrota militar y la retirada de Estados Unidos de Afganistán deben convertirse en una oportunidad para restaurar la seguridad y la paz duradera en este país", según las declaraciones publicadas por la web de la Presidencia.

En la misma línea, Zarif afirmó que "la violencia y la guerra, al igual que la ocupación, nunca resuelven los problemas" y dio la bienvenida a la formación del Consejo de Coordinación para la transición del poder a manos de los talibanes.

Ese consejo está integrado por el expresidente afgano Hamid Karzai; el presidente del Consejo Superior para la Reconciliación, Abdullah Abdullah; y el líder del partido Hizb-e-Islami y ex señor de la guerra, Gulbuddin Hekmatyar.

"Esperamos que pueda conducir al diálogo y una transición pacífica en Afganistán. Irán está listo para continuar con sus esfuerzos de pacificación", señaló ayer en Twitter Zarif, en alusión a la mediación que en el pasado ha realizado Teherán entre las partes en conflicto afganas.

El ministro de Exteriores iraní se reunió además hoy en Teherán con el enviado especial chino para Afganistán, Yue Xiaoyong, para evaluar los últimos acontecimientos en el país vecino.

La portavoz china de Exteriores, Hua Chunying, afirmó hoy que Pekín espera "responsabilidad" por parte de los talibanes y que estos pongan en marcha "un marco de trabajo inclusivo con todas las partes" para "lograr una transición pacífica" en Afganistán.

Al contrario que otros países, China no ha cerrado su embajada en Kabul, como tampoco lo ha hecho Irán, que tiene cinco legaciones diplomáticas en Afganistán.

Las autoridades iraníes sí han efectuado no obstante algunos cambios como es el traslado a Kabul del personal de los consulados de Mazar-e-Sharif, Herat y Kandahar, y la reducción del número de diplomáticos.

Como país vecino, también se prepara para la eventual llegada de refugiados y, según el Ministerio del Interior, está implementando un plan para dar alojamiento de emergencia y temporal a los afganos en las provincias fronterizas de Jorasan Razaví, Jorasan Sur y Sistán y Baluchistán.

La caída de Afganistán en manos de los talibanes ocurrió en cuestión de semanas, después de que en mayo las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN comenzaran la fase final de la retirada, entregando todas sus bases militares a los afganos.