Infosalus.- El metabolismo llega a su punto máximo mucho antes y comienza su inevitable declive más tarde de lo que se pensaba

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Un nuevo estudio sugiere que el metabolismo, es decir, el ritmo al que se queman las calorías, llega a su punto máximo mucho antes y comienza su inevitable declive más tarde de lo que se pensaba, según publican los investigadores en la revista 'Science'.



"Hay muchos cambios fisiológicos que se producen al crecer y envejecer --apunta Herman Pontzer, coautor del estudio y profesor asociado de antropología evolutiva en la Universidad de Duke, en Estados Unidos--. Pensemos en la pubertad, la menopausia y otras fases de la vida. Lo extraño es que el calendario de nuestras 'etapas metabólicas de la vida' no parece coincidir con esos hitos típicos".



Pontzer y un equipo internacional de científicos analizaron el promedio de calorías quemadas por más de 6.600 personas, desde una semana de edad hasta los 95 años, mientras realizaban su vida cotidiana en 29 países del mundo.



Anteriormente, la mayoría de los estudios a gran escala medían la cantidad de energía que el cuerpo utiliza para realizar funciones vitales básicas como respirar, digerir o bombear sangre, es decir, las calorías que se necesitan para seguir vivo. Pero eso supone sólo entre el 50% y el 70% de las calorías que quemamos cada día. No tiene en cuenta la energía que gastamos en todo lo demás: lavar los platos, sacar a pasear al perro, sudar en el gimnasio o incluso pensar o moverse.



Para obtener una cifra del gasto energético diario total, los investigadores se basaron en el método del "agua doblemente etiquetada". Se trata de un análisis de orina que consiste en hacer que una persona beba agua en la que el hidrógeno y el oxígeno de las moléculas de agua han sido sustituidos por formas "pesadas" naturales, y luego medir la rapidez con la que se eliminan.



Los científicos han utilizado esta técnica -considerada el estándar de oro para medir el gasto energético diario durante la vida cotidiana normal, fuera del laboratorio- para medir el gasto energético en seres humanos desde la década de 1980, pero los estudios han sido limitados en tamaño y alcance debido al coste. Por ello, varios laboratorios decidieron compartir sus datos y reunir sus mediciones en una única base de datos, para ver si podían descubrir verdades que no se habían revelado o que sólo se habían insinuado en trabajos anteriores.



La puesta en común y el análisis del gasto energético a lo largo de toda la vida revelaron algunas sorpresas. Algunas personas consideran que la adolescencia y la veintena son las edades en las que el potencial de quemar calorías alcanza su punto máximo. Pero los investigadores descubrieron que los bebés tenían las tasas metabólicas más altas de todas.



Las necesidades energéticas se disparan durante los primeros 12 meses de vida, de modo que al cumplir el primer año, un niño de un año quema calorías un 50% más rápido para su tamaño corporal que un adulto.



Y esto no sólo se debe a que, en su primer año, los bebés están ocupados triplicando su peso al nacer. "Claro que están creciendo, pero incluso una vez que se controla eso, su gasto energético se dispara más de lo que cabría esperar para su tamaño y composición corporal", señala Pontzer.



El metabolismo de los bebés, que consume muchos gases, puede explicar en parte por qué los niños que no comen lo suficiente durante este periodo de desarrollo tienen menos probabilidades de sobrevivir y convertirse en adultos sanos. "Algo ocurre en el interior de las células del bebé para hacerlas más activas, y aún no sabemos cuáles son esos procesos", afirma Pontzer.



Después de este aumento inicial en la infancia, los datos muestran que el metabolismo se ralentiza alrededor de un 3% cada año hasta llegar a los 20 años, cuando se estabiliza en una nueva normalidad.



A pesar de que la adolescencia es una época de crecimiento acelerado, los investigadores no observaron ningún aumento de las necesidades calóricas diarias en la adolescencia después de tener en cuenta el tamaño del cuerpo. "Realmente pensábamos que la pubertad sería diferente y no lo es", subraya Pontzer.



La mediana edad fue otra sorpresa. Se dice a menudo que a partir de los 30 todo es cuesta abajo en lo que respecta a su peso. Pero aunque varios factores podrían explicar el engrosamiento de la cintura que suele producirse durante los años de mayor actividad laboral, los resultados sugieren que el cambio de metabolismo no es uno de ellos.



De hecho, los investigadores descubrieron que el gasto energético durante estas décadas centrales -los 20, 30, 40 y 50 años- es el más estable. Incluso durante el embarazo, las necesidades calóricas de la mujer no eran ni más ni menos de lo esperado, dado el aumento de volumen que se produce con el crecimiento del bebé.



Los datos sugieren que nuestros metabolismos no empiezan a decaer realmente hasta después de los 60 años. La ralentización es gradual, sólo un 0,7% al año. Pero una persona de 90 años necesita un 26% menos de calorías al día que alguien de mediana edad.



La pérdida de masa muscular a medida que envejecemos puede tener parte de culpa, dicen los investigadores, ya que el músculo quema más calorías que la grasa. Pero no es el cuadro completo. "Controlamos la masa muscular --apunta Pontzer- y se debe a que sus células se ralentizan". Los patrones se mantuvieron incluso cuando se tuvieron en cuenta los diferentes niveles de actividad.



Durante mucho tiempo, ha sido difícil determinar qué es lo que impulsa los cambios en el gasto energético, porque el envejecimiento va acompañado de muchos otros cambios, recuerda Pontzer. Pero la investigación apoya la idea de que se trata de algo más que de cambios relacionados con la edad en el estilo de vida o la composición corporal.



"Todo esto apunta a la conclusión de que el metabolismo de los tejidos, el trabajo que realizan las células, cambia a lo largo de la vida de un modo que no habíamos apreciado del todo hasta ahora --afirma--. Realmente se necesita un gran conjunto de datos como éste para llegar a esas preguntas".