Independiente sigue líder, con Racing y River otra vez en carrera

Buenos Aires, 15 ago (EFE).- Independiente sigue con su buen ritmo y se mantiene como líder de la clasificación del torneo argentino, en una sexta jornada que tuvo triunfos revitalizadores de River y Racing, junto con una caída de Boca que profundizó su mal andar en el certamen.

Tras disputarse casi en su totalidad la sexta jornada, Independiente alcanzó los 14 puntos para seguir como líder con uno de ventaja sobre el escolta Colón, dos sobre Estudiantes y tres por delante de Racing y Patronato.

El 'Rojo' se impuso el sábado a domicilio por 1-2 ante Rosario Central, mientras que Racing se rehabilitó tras perder el clásico de Avellaneda con un triunfo 2-0 ante Newell's Old Boys.

River, en tanto, el sábado volvió al triunfo al imponerse por 2-0 ante Vélez, mientras que Boca sigue sin poder ganar en el campeonato tras caer por 1-0 ante Estudiantes.

INDEPENDIENTE NO DETIENE SU ANDAR Y SIGUE LÍDER

Tras su victoria de la semana pasada en el clásico de Avellaneda, Independiente logró su cuarto triunfo del torneo al vencer a domicilio por 1-2 a Rosario Central con dos goles de Silvio Romero y el descuento de Ignacio Russo para el local.

El 'Rojo' sigue siendo el único invicto del certamen con cuatro triunfos y dos empates para poner por delante un gran objetivo luego de la temprana eliminación de la Copa Sudamericana.

De esta manera, el equipo de Julio César Falcioni sigue con la ilusión de volver a disputar un título que se le niega desde el Apertura 2002.

RIVER VOLVIÓ AL TRIUNFO ANTE VÉLEZ

Tras dos derrotas en fila, una de ellas ante Boca por Copa Argentina, River Plate se impuso el sábado por 2-0 ante Vélez con goles de Enzo Fernández, de penalti, y Braian Romero.

De esta manera, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo logró una victoria que le permitió subir hasta las diez unidades y quedar a cuatro del líder Independiente.

Este impulso llega en la antesala del duelo decisivo contra el Atlético Mineiro del próximo miércoles por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras el 0-1 sufrido en la ida.

BOCA CAYÓ ANTE ESTUDIANTES Y SIGUE EN El SÓTANO

Boca Juniors cayó en La Plata por 1-0 ante Estudiantes y sumó su segundo traspié -junto con cuatro empates- en un torneo donde todavía no consiguió un triunfo y sigue en las últimas posiciones de la clasificación.

Fabián Noguera convirtió el único tanto de una derrota que sumó preocupación en un equipo 'xeneize' que se despidió tempranamente de la Copa Libertadores y todavía mantiene la ilusión en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Tras esta caída ante Estudiantes, Boca suma apenas cuatro puntos y se ubica en la 24º posición apenas por delante de los colistas Rosario Central y Vélez Sarsfield.

RACING SE IMPUSO ANTE NEWELL'S PARA VOLVER A SOÑAR

Tras la partida de Juan Antonio Pizzi como entrenador después de la derrota en el clásico de Avellaneda, Racing Club sumó un triunfo por 2-0 ante Newell's Old Boys para subir en la clasificación y quedar a tres unidades del líder Independiente.

Ignacio Scocco, en contra, y el uruguayo Fabricio Domínguez convirtieron los goles de la 'Academia', que estuvo bajo la conducción interina de Claudio Úbeda.

COLÓN, ESTUDIANTES Y PATRONATO, LOS OTROS PROTAGONISTAS

Colón se ubicó escolta a una unidad del líder Independiente, tras vencer el viernes por 1-0 a Gimnasia y seguir ilusionado con la posibilidad del bicampeonato tras la histórica consagración en el semestre pasado.

Estudiantes quedó tercero tras la victoria por 1-0 ante Boca Juniors, mientras que Patronato ratificó su condición de gran sorpresa del certamen al quedar cuarto luego de su triunfo por 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.