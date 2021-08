Honduras designa los jueces para analizar el pedido de extradición de dos nacionales

Desde 2014, al menos 23 hondureños acusados de traficar con drogas enfrentan juicio en Estados Unidos, algunos solicitados en extradición y otros que se entregaron a las autoridades de ese país. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 16 ago (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Honduras designó este lunes a los dos jueces que conocerán la solicitud de extradición de dos nacionales acusados de tráfico de drogas y lavado de activos, reclamados por Estados Unidos, informó una fuente judicial.

El pleno de magistrados del Poder Judicial designó "los jueces naturales que estarán conociendo estos dos expedientes de extradición", dijo a periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte.

Explicó que "por razones de seguridad" que han rodeado los anteriores casos de extradición de hondureños, "no se puede revelar" la identidad de los jueces que llevarán los casos de los dos hondureños.

Duarte no precisó los nombres de los hondureños solicitados en extradición por la Corte del Distrito Sur de la Florida (Miami) por los delitos de lavado de activos y tráfico ilegal de drogas.

Las dos personas son acusadas de "conspiración para cometer lavado de activos y el cargo de conspiración para la distribución del al menos cinco kilogramos de cocaína o más, con conocimiento de que sería importada a territorio de Estados Unidos", explicó el portavoz judicial.

Señaló que los jueces designados recibirán toda la documentación enviada por Estados Unidos, para que puedan "valorar la información" y decidir "si se emite o no la orden de detención" contra estas dos personas.

Las autoridades hondureñas tienen pendiente el proceso de extradición del hondureño Carlos Miguel Cordón, a quien Estados Unidos solicita por tráfico ilícito de drogas.

Cordón fue capturado el pasado 18 de julio y es pedido en extradición por la Corte de Estados Unidos para el Distrito Este del Estado de Texas, por conspiración relacionados al tráfico y distribución de al menos cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento de que sería importada a ese país.

Una reforma constitucional aprobada en 2012 habilitó la extradición de hondureños a solicitud de otros países.

Desde 2014, al menos 23 hondureños acusados de traficar con drogas enfrentan juicio en Estados Unidos, algunos solicitados en extradición y otros que se entregaron a las autoridades de ese país.