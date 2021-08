Gaza y Cisjordania adelantan el curso escolar con temor ante la covid

EFE/EPA/ABED AL HASHLAMOUN

Gaza, 16 ago (EFE).- El curso escolar comenzó hoy en la Franja de Gaza y Cisjordania antes de lo previsto y en medio del temor a la propagación de la variante delta de la covid, predominante en los territorios palestinos.

"Espero que no nos veamos obligados a cerrar escuelas o pueblos ante una advertencia seria y el aumento significativo de infecciones", declaró hoy la ministra palestina de Sanidad, Mai al-Kaila, sobre el retorno de casi 1,4 millones de estudiantes a las aulas.

Alrededor de 71.000 maestros en Cisjordania y Gaza han sido inoculados antes del inicio de las clases y se prevé ampliar la vacunación contra la covid a los alumnos de entre 11 y 16 años.

La campaña avanza lenta en los territorios palestinos, en lo que parece una resistencia y desconfianza a la vacuna entre la población, y poco más de medio millón de palestinos han sido inmunizados en Cisjordania -con más de 2,7 millones de habitantes- y más de 116.000 en la franja, de más de dos millones.

El ministro de Educación, Marwan Awartani, explicó hoy las medidas de prevención aplicadas en los centros educativos donde será obligatorio el uso de mascarillas y la distancia social.

“Estoy feliz de poder volver finalmente al cole después de unas tristes vacaciones, no solo por el coronavirus, sino por la guerra con Israel que mató a muchos niños (67, según la ONU)", expresó a Efe en Gaza el joven Ahmad al Ashi, de 16 años, en alusión a la reciente escalada bélica, cuando quedaron cerrados todos los colegios.

Más de 180.000 alumnos regresaron a escuelas dañadas durante la escalada de mayo entre Israel y las milicias palestinas de Gaza, que no han podido ser todavía reparadas por falta de materiales necesarios en el bloqueado enclave.

Los estudiantes palestinos asisten a tres tipos de centros escolares: los gubernamentales, los privados y los de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que no han conseguido funcionar completamente desde el inicio de la pandemia por las restricciones y los confinamientos.

La educación a distancia supuso un reto para los estudiantes durante el pasado curso escolar, ya que solo el 35 % de los hogares palestinos tienen acceso a ordenadores en casa, según la ONU.

Hoy miles de menores abarrotaron las calles del superpoblado enclave y el trasiego de mochilas era también la imagen en Cisjordania, una zona que registra una de las tasas de asistencia más altas de la región y con un descenso del analfabetismo hasta el 0,8 % entre la población de edad escolar.

Saud Abu Ramadán